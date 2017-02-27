uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12! И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!
Будут вознаграждены только в том случае, когда цены на товары тоже упадут. Но сейчас: доллар падает, цены - нет.
.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! ... і як думаєте результат?
нема позитивного результату для Долярчика. Якщо вірно - то тепер Долярчик працює в мінус ( тому що мінімальна націнка при якій можна хоч якось інсувати у випадку долярчика це 5%-7% ) . Бо ціна це один з факторів ( а не єдиний), і далеко НЕ основний Все як я і казав , точніше казав Білй Гей...т-с-с-с , ранніше я помилково приписував цей вислів Джобсу ( світла йому память) Тоже купіть цитатник великих людей ось вам перша цитата « В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса. » Билл Гейтс тобто все для Вас Долярчик йде по вашому ж бажанню - ви поступово розпродуєте залишки і йдете до закриття - все як ви і хотіли .
Oleg_Sa написав:Я вообще запутался, ни по 26 ни по 27 я так поняв народ решил не будет, тогда по чем будет, по чем сливаться будем, будет хоть 25,5? Уже сколько падаем без отскоков, никому уже не нужен бакс. Может хоть от 24 отскочим?
отскочим от 21 , но когда отскочим откуп по 21 вам не поможет, так как вам просто будет некому сдать эти доллары так как будет натур обмен ... и прошу заметить мой прогноз ничем не хуже любых других прогнозов , он может сбыться а может нет да это смелый прогноз но бессрочный без дат и времени
Ющенко в 1998-2000 году проводил эксперимент по стабилизации курса гривны путем сжатия гривневой массы. К 2001 году в городе самым прибыльным (и практически единственным) занятием стало выкапывание металлолома на свалке заброшенного военного завода.
Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! ... і як думаєте результат?
Я правильно понимаю: часть этого товара покупалась осенью-зимой, когда курс в цене товара считали даже не по 28, а по 29-30,да? И вот Вы сейчас "снизили до себестоимости", т.е. считаете по тем же 29-30?
Тут мне рассказывал кто-то, мол, цены падают...Вот так они и падают.
.... ні, ціни в мене були закладені по 26,ХХ і деякі(зимою) по 27,ХХ - але, останніх було мало і я їх на весні почав плавно знижувати по курсу 26,ХХ... - ну, а решта товару, на протязі літа, ставив по поточному курсу...
- зрозумійте, що ВСІ магазини мають (акціями/розпродажами) "усрєднятись" цінами.... - не все ж розпродається за місяць-два! - є речі, які "катуляються" роками! - і так у всіх!
п. с. ... тому я й кажу, те що я купив взимку/навесні - поставивши по курсу 24,5 - виходить, що продаю по майже(або без слова "майже") собівартості!
- то ж не можуть/немає сенсу всім магазинам перебивати свої ціни щомісяця - при кожному "пчиху" курса!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Как же мне нравятся эти разговоры про 21, про 18, пробиваем новый порог и т.д. Большинству свойственно ошибаться. И когда уже последний "пересічний" уверует в падение курса доллара, тогда тренд и сменится. Ждем-с
є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні різницю і порядки ресурсу відчуваєте? як на мене порівняння недоречне
усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації. життя таке. усі живуть в борг.
1) Значить у тому, що ОВДП - піраміда, згідні?
вы видите , точнее читаете человека который УСПЕШНО поучаствовал во всех официальных пирамидах МММ в Украине. Да пусть не большими сумами, но успешно. И могу сказать что если держатели пирамиды или кто-то извне не задастся целью ее завалить то пирамида может существовать очень очень долгоОтвете на вопрос кому будет выгодно завалить эту пирамиду
Піраміди валяться,коли її розпорядник бачить, що поступлення перестають перекривати надходжкення. Чим вищі запропоновані відсотки, тим швидше цей момент настане. Всі учасники це знають, але сподіваються, що вони "зіскочать" раніше цього моменту (досягнення основи). У нас на сьогодні, ті що зайшлив ОВДП по 28 під 18 при виході по 24.5 отримають майже 35% річних. На Росії на момент завалу піраміди було за 40. І не помогло навіть те що МВФ, щоб врятувати західних "інвесторів", через тиждень після відмови виділити 15млрд погодив 25млрд.
rugalyov211 написав:Как же мне нравятся эти разговоры про 21, про 18, пробиваем новый порог и т.д. Большинству свойственно ошибаться. И когда уже последний "пересічний" уверует в падение курса доллара, тогда тренд и сменится. Ждем-с
До кінця цього року вище 26 не буде, це стовідсотково. Ситуація буде приблизно така: На наступному тиждні йдемо на 24, в четверг майже проб'ємо цей рівень,але вже в п'я ницю відскочимо і на кінець місяця знову повернемось на 24,5. В жовтні будемо стояти в межах 24,5-25. З кінця жовтня до грудня поїдемо в напрямку 26, дойдемо до 26,1-26,3 і в грудні....увага! В грудні знову підемо на 24,5. Такі ось справи, інфа 100% - можете звірити з календарем.
... і ще, дивіться яка цікава річ: - колись ящиками замовляв товар/відповідно обороти більші були, але далеко "вперед" від 700дол/міс "чистяку" НЕ втікав! ... а тепер замовляю товару значно менше, але теж ще далеко "вниз" від тої, вищеозвученої цифри - НЕ втікаю? - вчім тут фішка? - вчім секрет?
... якщо і конкуренція ЗНАЧНО збільшилась... - і людей зменшилось... - і, взагалі, насунулись всі ті фактори, про які вище писав Вкладчик1234...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
вы или ваш батько уже рассказывали про инфу 100% насчет бакса по 35 или по 38 в прошлом году. Так что я бы осторожничал, а лучше вообще не употреблял такие фразы как инфа 100%
Батько ж не знав, що мінфін буде робити те,що вже зробив. Але я знаю,що буде саме так- це політика поступового загону в гривню і віднесення її до банків в вигляді депозитів чи ОВДЗ, така політика буде і в наступному році.
вы или ваш батько уже рассказывали про инфу 100% насчет бакса по 35 или по 38 в прошлом году. Так что я бы осторожничал, а лучше вообще не употреблял такие фразы как инфа 100%
Батько ж не знав, що мінфін буде робити те,що вже зробив. Але я знаю,що буде саме так- це політика поступового загону в гривню і віднесення її до банків в вигляді депозитів чи ОВДЗ, така політика буде і в наступному році.
Это говорит о том, что ваш батько не учел всех факторов, а именно то, что нбу и минфин не на словах а на деле будут проводить очень жесткую денежную политику, высокую ориентацию на размещение ОВГЗ плюс другие благоприятные условия. Так же само и Вы сейчас запросто можете не учесть какого-либо фактора. Поэтому "инфа 100%" на валютном рынке - это на самом деле "инфа 50/50" (+- в зависимости от адекватности прогноза , типо либо встретить динозавра на улице либо нет)