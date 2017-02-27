Додано: Нед 22 вер, 2019 13:20

Искатель написав: Долярчик написав: .... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості!

... і як думаєте результат? .... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості!... і як думаєте результат?

Я правильно понимаю: часть этого товара покупалась осенью-зимой, когда курс в цене товара считали даже не по 28, а по 29-30,да?

И вот Вы сейчас "снизили до себестоимости", т.е. считаете по тем же 29-30?



Тут мне рассказывал кто-то, мол, цены падают...Вот так они и падают. Я правильно понимаю: часть этого товара покупалась осенью-зимой, когда курс в цене товара считали даже не по 28, а по 29-30,да?И вот Вы сейчас "снизили до себестоимости", т.е. считаете по тем же 29-30?Тут мне рассказывал кто-то, мол, цены падают...Вот так они и падают.

.... ні, ціни в мене були закладені по 26,ХХ і деякі(зимою) по 27,ХХ - але, останніх було мало і я їх на весні почав плавно знижувати по курсу 26,ХХ...- ну, а решта товару, на протязі літа, ставив по поточному курсу...- зрозумійте, що ВСІ магазини мають (акціями/розпродажами) "усрєднятись" цінами....- не все ж розпродається за місяць-два!- є речі, які "катуляються" роками! - і так у всіх!п. с.... тому я й кажу, те що я купив взимку/навесні - поставивши по курсу 24,5 - виходить, що продаю по майже(або без слова "майже") собівартості!- то ж не можуть/немає сенсу всім магазинам перебивати свої ціни щомісяця - при кожному "пчиху" курса!