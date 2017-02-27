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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2175217621772178

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 137
Не нижче 24.50
53%
72
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
15%
20
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:28

  andrein написав:Ющенко в 1998-2000 году проводил эксперимент по стабилизации курса гривны путем сжатия гривневой массы. К 2001 году в городе самым прибыльным (и практически единственным) занятием стало выкапывание металлолома на свалке заброшенного военного завода. :)

Потому что его стоимость в земле равна нулю. :) И значит он не зависит от гривневой массы в обороте. А при сжатии денежной массы в стране потребительский спрос резко падает! Потому что денег всё меньше на руках у населения и оно всё труднее с ними расстается... Это вот как с долларом: при курсе 26-27 гребли его мешками, благо гривны на руках было полно, а при курсе 24.50 уже и рады бы купить - да свободной гривны уже нет! Та же фигня происходит сейчас в экономике страны. Денежную массу зажимают, курс падает, люди значительно уменьшают объемы покупки товаров в ожидании снижения цен на них в соответствии с падением курса доллара. Потому у Долярчика и спроса нет. Потому он и вынужден цены снижать, чтобы хоть какую-то копеечку заработать. Дефляция спроса - это самое большое зло для любой экономики! Зачем покупать товар сегодня, если завтра он будет дешевле?
yuri_m
 
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