Додано: Нед 22 вер, 2019 14:28

andrein написав: Ющенко в 1998-2000 году проводил эксперимент по стабилизации курса гривны путем сжатия гривневой массы. К 2001 году в городе самым прибыльным (и практически единственным) занятием стало выкапывание металлолома на свалке заброшенного военного завода. Ющенко в 1998-2000 году проводил эксперимент по стабилизации курса гривны путем сжатия гривневой массы. К 2001 году в городе самым прибыльным (и практически единственным) занятием стало

Потому что его стоимость в земле равна нулю.И значит он не зависит от гривневой массы в обороте. А при сжатии денежной массы в стране потребительский спрос резко падает! Потому что денег всё меньше на руках у населения и оно всё труднее с ними расстается... Это вот как с долларом: при курсе 26-27 гребли его мешками, благо гривны на руках было полно, а при курсе 24.50 уже и рады бы купить - да свободной гривны уже нет! Та же фигня происходит сейчас в экономике страны. Денежную массу зажимают, курс падает, люди значительно уменьшают объемы покупки товаров в ожидании снижения цен на них в соответствии с падением курса доллара. Потому уа и спроса нет. Потому он и вынужден цены снижать, чтобы хоть какую-то копеечку заработать. Дефляция спроса - это самое большое зло для любой экономики! Зачем покупать товар сегодня, если завтра он будет дешевле?