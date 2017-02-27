andrein написав:Ющенко в 1998-2000 году проводил эксперимент по стабилизации курса гривны путем сжатия гривневой массы. К 2001 году в городе самым прибыльным (и практически единственным) занятием стало выкапывание металлолома на свалке заброшенного военного завода.
Потому что его стоимость в земле равна нулю. И значит он не зависит от гривневой массы в обороте. А при сжатии денежной массы в стране потребительский спрос резко падает! Потому что денег всё меньше на руках у населения и оно всё труднее с ними расстается... Это вот как с долларом: при курсе 26-27 гребли его мешками, благо гривны на руках было полно, а при курсе 24.50 уже и рады бы купить - да свободной гривны уже нет! Та же фигня происходит сейчас в экономике страны. Денежную массу зажимают, курс падает, люди значительно уменьшают объемы покупки товаров в ожидании снижения цен на них в соответствии с падением курса доллара. Потому у Долярчика и спроса нет. Потому он и вынужден цены снижать, чтобы хоть какую-то копеечку заработать. Дефляция спроса - это самое большое зло для любой экономики! Зачем покупать товар сегодня, если завтра он будет дешевле?
yuri_m написав:Потому что его стоимость в земле равна нулю. И значит он не зависит от гривневой массы в обороте. А при сжатии денежной массы в стране потребительский спрос резко падает! Потому что денег всё меньше на руках у населения и оно всё труднее с ними расстается... Это вот как с долларом: при курсе 26-27 гребли его мешками, благо гривны на руках было полно, а при курсе 24.50 уже и рады бы купить - да свободной гривны уже нет! Та же фигня происходит сейчас в экономике страны. Денежную массу зажимают, курс падает, люди значительно уменьшают объемы покупки товаров в ожидании снижения цен на них в соответствии с падением курса доллара. Потому у Долярчика и спроса нет. Потому он и вынужден цены снижать, чтобы хоть какую-то копеечку заработать. Дефляция спроса - это самое большое зло для любой экономики! Зачем покупать товар сегодня, если завтра он будет дешевле?
И все бы ничего, но цены при этом чего-то прут вверх. Гречка в Сильпо 25 гривен, месяц назад была 13. Молочка, мясо, все опять пошло вверх. Не говоря уже о картошке, которая у соседей уже вдвое дешевле чем у нас.
hxbbgaf написав:Возле Привата уже толпа возле всех банкоматов. Люди боятся, что им скоро не отдадут деньги, требуя справку на справку?
Ну возле приватных банкоматов частенько толпы, особенно когда зарплату людям начисляют
А по второй части: когда большинство массово поймет что за получение своих денег из банок после амнистии нужно будет 25 справок - будет уже поздновато немножко . Но это позже. А пока активно "люди надеются"(С) очередной раз, уже около полугода.
Alex2007 написав:А по второй части: когда большинство массово поймет что за получение своих денег из банок после амнистии нужно будет 25 справок - будет уже поздновато немножко . Но это позже. А пока активно "люди надеются"(С) очередной раз, уже около полугода.
Если такое будет, то пора вспоминать слова Нимеллера уже сейчас, а не злорадствовать.
Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.
Спрос выше чем в прошлые годы, хотелка есть и выше чем раньше, но карман толще не стал.
... та що ви таке говорите, якщо ВСІ мої знайомі кажуть, що йде ПАДІННЯ попиту НА ВСЕ ще з весни і НЕ зупиняється!!!
... хіба що на жратву попит є!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Alex2007 написав:А по второй части: когда большинство массово поймет что за получение своих денег из банок после амнистии нужно будет 25 справок - будет уже поздновато немножко . Но это позже. А пока активно "люди надеются"(С) очередной раз, уже около полугода.
Если такое будет, то пора вспоминать слова Нимеллера уже сейчас, а не злорадствовать.
Та я и не злорадствую в общем-то. В общей лодке плывем. И получается тоже пока надеюсь на то, что эту де*** налоговую амнистию проведут как-то по человечески и не придется вытаскивать все деньги из банок.
hxbbgaf написав:И все бы ничего, но цены при этом чего-то прут вверх. Гречка в Сильпо 25 гривен, месяц назад была 13. Молочка, мясо, все опять пошло вверх. Не говоря уже о картошке, которая у соседей уже вдвое дешевле чем у нас.
Так это закономерно при падении спроса. Раньше для заработка 1000 гривен продавали условно 100 единиц товара, а после падения спроса эти же 1000 гривен приходится брать уже за 70-80 единиц. Издержки-то остались прежними: зарплата, коммуналка, аренда, ГСМ. Вот и повышают цены, чтобы на меньшем объеме товара взять нужную сумму... Вследствие этого оборот еще больше падает, и цену приходится снова повышать! Вот такой замкнутый круг получается. У производителей такая же лажа: спрос от торговых сетей падает, производство снижается, людей сокращают или вообще закрывают бизнес. Этот процесс называется "схлопывание экономики". По сути тот же дефолт, только в профиль.