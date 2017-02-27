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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2177217821792180>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 138
Не нижче 24.50
52%
72
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:07

Уважаемые, кто может дать прогноз евро на 1-5 лет ? Или на год?

Я думал что ситуация плохая с евро .
В США не будет кризиса как 2010-2013 когда они стимулировали экономику печатая бабки . Сейчас думаю они не смогут сами девальвировать свой доллар , если даже захотят . Потому что рынок будет это решать

Что касается евро, то в 2021 года вообще союз может развалится, митинги и социалисты прийдут к власти, там есть выбору .

Приходится верит в том что еврообигации Германии будут покупать с минусовой доходность в очень больших размерах, ждать девала доллара . И верить в то что девальвация доллара будет . И евро не зря берут с минусовой доходность в больших количествах.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 22 вер, 2019 15:10, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:15

  hxbbgaf написав:
  Alex2007 написав:Та я и не злорадствую в общем-то. В общей лодке плывем.
И получается тоже пока надеюсь :D на то, что эту де*** налоговую амнистию проведут как-то по человечески и не придется вытаскивать все деньги из банок.

Они могут и по домам пойти к тем, кто вытащит.


И перекопают все "груши"? :D Много рабочих мест придётся создать в стране, чтоб все перекопать. :mrgreen:

Это все конечно шутки шутками - но посмотрим, что придумают/примут уже в самое ближайшее время. Опасения конечно же есть. :idea:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:18

  L написав:
  yama написав:
  L написав:
1) Значить у тому, що ОВДП - піраміда, згідні?
вы видите , точнее читаете человека который УСПЕШНО поучаствовал во всех официальных пирамидах МММ в Украине. Да пусть не большими сумами, но успешно. И могу сказать что если держатели пирамиды или кто-то извне не задастся целью ее завалить то пирамида может существовать очень очень долго Ответе на вопрос кому будет выгодно завалить эту пирамиду :roll:

Піраміди валяться,коли її розпорядник бачить, що поступлення перестають перекривати надходжкення. Чим вищі запропоновані відсотки, тим швидше цей момент настане. Всі учасники це знають, але сподіваються, що вони "зіскочать" раніше цього моменту (досягнення основи). У нас на сьогодні, ті що зайшлив ОВДП по 28 під 18 при виході по 24.5 отримають майже 35% річних.
На Росії на момент завалу піраміди було за 40. І не помогло навіть те що МВФ, щоб врятувати західних "інвесторів", через тиждень після відмови виділити 15млрд погодив 25млрд.


Там было 300% перед этим в 96. И она не завалилась , а завалилась при 40%
И Юлька давала по 35% в 2009 , ничего не развалилось тогда .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:24

Кто тут кричал про то что все везде растаможивается как обычно
http://yap.ru/forum28/topic2008604.html
Без колбасы, без пива :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
olivera
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:26

  Alex2007 написав:
  hxbbgaf написав:
  Alex2007 написав:Та я и не злорадствую в общем-то. В общей лодке плывем.
И получается тоже пока надеюсь :D на то, что эту де*** налоговую амнистию проведут как-то по человечески и не придется вытаскивать все деньги из банок.

Они могут и по домам пойти к тем, кто вытащит.


И перекопают все "груши"? :D Много рабочих мест придётся создать в стране, чтоб все перекопать. :mrgreen:

Это все конечно шутки шутками - но посмотрим, что придумают/примут уже в самое ближайшее время. Опасения конечно же есть. :idea:


Я думал что сейчас смех раньше времени.
Пабло Эскобар возил в США товар и терял по 5 млрд в год , не успевал отмывать. И крысы и плесень съедала по 2лярда в года.

Можно будет сделать площадку типо ОЛХ prom которая будет осуществлять оплату криптой , товар бомж будет относить на почту и отправлять , бизнес будет давать как депозит и больше .

Можно купить бетон и построить частный сектор чтобы отмыть .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:30

  lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.

Все знакомые, у кого привязано к валюте плачутся, - ничего в гривнах не столбили, ЗП тает :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:35

  lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.


А если валюта приходит из-за границы и продается здесь для выплаты зп в гривне, то какая индексация, за счет чего ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:43

  Faceless написав:Все знакомые, у кого привязано к валюте плачутся, - ничего в гривнах не столбили, ЗП тает :mrgreen:

Спасибо.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:46

  vladimir07 написав:
А если валюта приходит из-за границы и продается здесь для выплаты зп в гривне, то какая индексация, за счет чего ?


Ну по идее - за счёт прибыли. Нет?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:46

  sinus написав:
  rugalyov211 написав:Как же мне нравятся эти разговоры про 21, про 18, пробиваем новый порог и т.д. Большинству свойственно ошибаться. И когда уже последний "пересічний" уверует в падение курса доллара, тогда тренд и сменится. Ждем-с


До кінця цього року вище 26 не буде, це стовідсотково.
Ситуація буде приблизно така:
На наступному тиждні йдемо на 24, в четверг майже проб'ємо цей рівень,але вже в п'я ницю відскочимо і на кінець місяця знову повернемось на 24,5.
В жовтні будемо стояти в межах 24,5-25.
З кінця жовтня до грудня поїдемо в напрямку 26, дойдемо до 26,1-26,3 і в грудні....увага!
В грудні знову підемо на 24,5.
Такі ось справи, інфа 100% - можете звірити з календарем.

Тоже думаю в ± таком направлении. Дальше особо сильного проседа вряд-ли увидем. Минимум ~24. До НГ отстрелы "пружины" до 27+ маловероятны. Думаю дойдем до ~25.5. На счёт падения в декабре до 24.5 сомневаюсь. Но все возможно. Все факторы учесть не реально.
rugalyov211
 
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