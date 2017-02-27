Додано: Нед 22 вер, 2019 15:07

Уважаемые, кто может дать прогноз евро на 1-5 лет ? Или на год?



Я думал что ситуация плохая с евро .

В США не будет кризиса как 2010-2013 когда они стимулировали экономику печатая бабки . Сейчас думаю они не смогут сами девальвировать свой доллар , если даже захотят . Потому что рынок будет это решать



Что касается евро, то в 2021 года вообще союз может развалится, митинги и социалисты прийдут к власти, там есть выбору .



Приходится верит в том что еврообигации Германии будут покупать с минусовой доходность в очень больших размерах, ждать девала доллара . И верить в то что девальвация доллара будет . И евро не зря берут с минусовой доходность в больших количествах.