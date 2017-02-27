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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2177217821792180

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 138
Не нижче 24.50
52%
72
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rugalyov211 написав:Думаю дойдем до ~25.5.

На основании чего?
wild2006
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  #<1 ... 2177217821792180
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