Додано: Нед 22 вер, 2019 17:56

rugalyov211 написав: wild2006 написав: rugalyov211 написав: Думаю дойдем до ~25.5. Думаю дойдем до ~25.5.

На основании чего? На основании чего?

Сугубо личные предположения.

Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.

Сугубо личные предположения.Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.

Да когда "всегда" это он был цикличным , что за глупости ?пример 12 года , где вы там сезонку видите ?Из 23 лет гривны где то с 15 по 17 погоняли вас по волнам чтобы убаюкать и взвинтить курс и цены до нереальных высот, а вы до сих пор сезонные волны ждете ?гонтарева - протеже пороха в 18 году закончила свою "деятельность" в НБУ, в начале 19 - сам порох , смотрим прошлый 2018 год с переходом в нынешний, и , где здесь сезонные волны ?может хватит уже эти глупости повторять , как и все прочие в вашем "стандартном" "аналитическом" - ОВГЗ - пшеница и т.п. наборе ?