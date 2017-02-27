На основании чего?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:23
Сугубо личные предположения.
Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.
Холодная зима может потребовать больше газа, чем предполагается, что тоже скорее всего негативно скажется на курсе.
Так же выплаты в конце года по краткосрочным ОВГЗ.
Так же отрицательное сальдо по внешнеторговому балансу и слабая конкурентоспособность украинских товаров.
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:38
Может в торгующих конторах и так, но в айти где контракты в валюте и зп зафиксированы в валюте выплачивают по курсу межбанка.
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А откуда дополнительная прибыль ? Привязка к доллару обычно наблюдалась в тех компаниях, деятельность которых и доход которых зависел от валютных поступлений.
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:59
Здравствуйте .
Две машины зашли .
С Польши и России.
Вообще нет проблем .
ПП за 20 минут получил и там и там .
На России была колейка , но все уже приехало.
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:32
Тобто, коли завалиться - від відсотків не залежить? Від обсягів?
До речі, подивився на Юльчині позики -там граничні були менше 30відсотків, а середньозважений- взагалі в районах 25 (при стабіл. курсі).
Але обсяги залучень - подивився на її "сльози" і наші останні (особливо від 30.07 спочатку здалося, що я помилився в кількості цифр) - краще б не дивився,особливо якщо порівняти з ВВП..
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:54
Можно добавить риски прекращения транзита, и риски начала передела собственности олигархами в связи со сменой власти(коломойский, ахметов и порошенко)
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:56
Да когда "всегда" это он был цикличным , что за глупости ?
пример 12 года , где вы там сезонку видите ?
Из 23 лет гривны где то с 15 по 17 погоняли вас по волнам чтобы убаюкать и взвинтить курс и цены до нереальных высот, а вы до сих пор сезонные волны ждете ?
гонтарева - протеже пороха в 18 году закончила свою "деятельность" в НБУ, в начале 19 - сам порох , смотрим прошлый 2018 год с переходом в нынешний, и , где здесь сезонные волны ?
может хватит уже эти глупости повторять , как и все прочие в вашем "стандартном" "аналитическом" - ОВГЗ - пшеница и т.п. наборе ?
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