Сугубо личные предположения. Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет. Холодная зима может потребовать больше газа, чем предполагается, что тоже скорее всего негативно скажется на курсе. Так же выплаты в конце года по краткосрочным ОВГЗ. Так же отрицательное сальдо по внешнеторговому балансу и слабая конкурентоспособность украинских товаров.
Там было 300% перед этим в 96. И она не завалилась , а завалилась при 40% И Юлька давала по 35% в 2009 , ничего не развалилось тогда .
Тобто, коли завалиться - від відсотків не залежить? Від обсягів? До речі, подивився на Юльчині позики -там граничні були менше 30відсотків, а середньозважений- взагалі в районах 25 (при стабіл. курсі). Але обсяги залучень - подивився на її "сльози" і наші останні (особливо від 30.07 спочатку здалося, що я помилився в кількості цифр) - краще б не дивився,особливо якщо порівняти з ВВП..
Сугубо личные предположения. Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет. Холодная зима может потребовать больше газа, чем предполагается, что тоже скорее всего негативно скажется на курсе. Так же выплаты в конце года по краткосрочным ОВГЗ. Так же отрицательное сальдо по внешнеторговому балансу и слабая конкурентоспособность украинских товаров.
Можно добавить риски прекращения транзита, и риски начала передела собственности олигархами в связи со сменой власти(коломойский, ахметов и порошенко)
Из 23 лет гривны где то с 15 по 17 погоняли вас по волнам чтобы убаюкать и взвинтить курс и цены до нереальных высот, а вы до сих пор сезонные волны ждете ?
гонтарева - протеже пороха в 18 году закончила свою "деятельность" в НБУ, в начале 19 - сам порох , смотрим прошлый 2018 год с переходом в нынешний, и , где здесь сезонные волны ?
может хватит уже эти глупости повторять , как и все прочие в вашем "стандартном" "аналитическом" - ОВГЗ - пшеница и т.п. наборе ?
От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірю Дійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі. Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади. Що ми зараз і спостерігаємо.