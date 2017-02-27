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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2178217921802181>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 138
Не нижче 24.50
52%
72
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rugalyov211 написав:Думаю дойдем до ~25.5.

На основании чего?
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:23

  wild2006 написав:
  rugalyov211 написав:Думаю дойдем до ~25.5.

На основании чего?

Сугубо личные предположения.
Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.
Холодная зима может потребовать больше газа, чем предполагается, что тоже скорее всего негативно скажется на курсе.
Так же выплаты в конце года по краткосрочным ОВГЗ.
Так же отрицательное сальдо по внешнеторговому балансу и слабая конкурентоспособность украинских товаров.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:38

  lrs7719 написав:
  vladimir07 написав:
А если валюта приходит из-за границы и продается здесь для выплаты зп в гривне, то какая индексация, за счет чего ?


Ну по идее - за счёт прибыли. Нет?


Может в торгующих конторах и так, но в айти где контракты в валюте и зп зафиксированы в валюте выплачивают по курсу межбанка.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

lrs7719 написав:
  vladimir07 написав:
А если валюта приходит из-за границы и продается здесь для выплаты зп в гривне, то какая индексация, за счет чего ?


Ну по идее - за счёт прибыли. Нет?


А откуда дополнительная прибыль ? Привязка к доллару обычно наблюдалась в тех компаниях, деятельность которых и доход которых зависел от валютных поступлений.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:59

  olivera написав:Кто тут кричал про то что все везде растаможивается как обычно
http://yap.ru/forum28/topic2008604.html
Без колбасы, без пива :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



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ПП за 20 минут получил и там и там .
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:32

  proftpd66 написав:

Там было 300% перед этим в 96. И она не завалилась , а завалилась при 40%
И Юлька давала по 35% в 2009 , ничего не развалилось тогда .

Тобто, коли завалиться - від відсотків не залежить? Від обсягів?
До речі, подивився на Юльчині позики -там граничні були менше 30відсотків, а середньозважений- взагалі в районах 25 (при стабіл. курсі).
Але обсяги залучень - подивився на її "сльози" і наші останні (особливо від 30.07 спочатку здалося, що я помилився в кількості цифр) - краще б не дивився,особливо якщо порівняти з ВВП..
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:54

  rugalyov211 написав:
  wild2006 написав:
  rugalyov211 написав:Думаю дойдем до ~25.5.

На основании чего?

Сугубо личные предположения.
Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.
Холодная зима может потребовать больше газа, чем предполагается, что тоже скорее всего негативно скажется на курсе.
Так же выплаты в конце года по краткосрочным ОВГЗ.
Так же отрицательное сальдо по внешнеторговому балансу и слабая конкурентоспособность украинских товаров.


Можно добавить риски прекращения транзита, и риски начала передела собственности олигархами в связи со сменой власти(коломойский, ахметов и порошенко)
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:56

  rugalyov211 написав:
  wild2006 написав:
  rugalyov211 написав:Думаю дойдем до ~25.5.

На основании чего?

Сугубо личные предположения.
Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.


Да когда "всегда" это он был цикличным , что за глупости ? Зображення

пример 12 года , где вы там сезонку видите ?
https://index.minfin.com.ua/exchange/ar ... 012-12-20/

Из 23 лет гривны где то с 15 по 17 погоняли вас по волнам чтобы убаюкать и взвинтить курс и цены до нереальных высот, а вы до сих пор сезонные волны ждете ?

гонтарева - протеже пороха в 18 году закончила свою "деятельность" в НБУ, в начале 19 - сам порох , смотрим прошлый 2018 год с переходом в нынешний, и , где здесь сезонные волны ?

Зображення

может хватит уже эти глупости повторять , как и все прочие в вашем "стандартном" "аналитическом" - ОВГЗ - пшеница и т.п. наборе ?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:30

  Surfer написав:
  rugalyov211 написав:
  wild2006 написав:На основании чего?

Сугубо личные предположения.
Страна аграрная, многое зависит от экспорта. Да и всегда курс у Украины был цикличным, так как зимой урожая пшеницы нет.


Да когда "всегда" это он был цикличным , что за глупости ? Зображення

пример 12 года , где вы там сезонку видите ?
https://index.minfin.com.ua/exchange/ar ... 012-12-20/

Из 23 лет гривны где то с 15 по 17 погоняли вас по волнам чтобы убаюкать и взвинтить курс и цены до нереальных высот, а вы до сих пор сезонные волны ждете ?

гонтарева - протеже пороха в 18 году закончила свою "деятельность" в НБУ, в начале 19 - сам порох , смотрим прошлый 2018 год с переходом в нынешний, и , где здесь сезонные волны ?

Зображення

может хватит уже эти глупости повторять , как и все прочие в вашем "стандартном" "аналитическом" - ОВГЗ - пшеница и т.п. наборе ?


От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірю :)
Дійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі.
Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади.
Що ми зараз і спостерігаємо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:51

Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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