Уявіть собі, що зараз вересень 2007 року, тоді вам буде легше уявити, що буде далі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 18:59
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:08
sinus
Это Сейчас нету волн?
Ну как бы одна большая волна есть - это раз.
А два - микроволны, если их так можно назвать, тоже есть - например в июле-августе с 26.3 на 24.9 а потом на 25.7 - т.е. мясистые волны, но сложно-предсказуемые.
А нет волн - это когда прямая линия - как у бывшего пациента, направляемого в морг - но там обычно при въезде в этот морг происходит одна большая волна и назад в больничку ....
Другое дело что теперь про летние дны и зимние пики, о которых знали даже бабушки на лавочках, можно забыть навсегда, или как минимум на несколько лет (но я склоняюсь к первому варианту - навсегда). И вылавливать оные придется в любой момент времени. К гривне приходит такая же неразберимая ерунда как на другие форекс-валюты. Прогнозируемость качель усложнится. Тупые "зимой слил- летом откупил" канет в лету.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 вер, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:18
Я казав про хвилі, які були до цього, тобто сезонні.
Їх вже не буде.
А коливання не зв'язані з сезоном звісно ж будуть, але коливання,а не хвилі і їх вже передбачити буде не легко.
Вже ніхто не буде знати на якій цифрі краще здати, а на якій відкупити, багато хто не вгадає і вийде з цього антракциону.
Таким чином все це призведе до подальшого загону людей в гривню, бо на короткі відстані, купуючи долар люди будуть тільки втрачати.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 22 вер, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:20
sinus
Вот. Пока Вы писали свой коммент - я одновременно ДОписал почти тоже самое в своем предыдущем комменте.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 вер, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:26
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:36
В цілому десь так, згоден.
І я ще минулого року мав думку на рівні підсвідомості, що перед польотом догори, фізично повинен бути сильний стомлюючий рух донизу (не пам_ятаю, може навіть викладав її). Але не думав, що все (тобто початок походу донизу) так скоро відбудеться, у рік виборів.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:41
... Доброго вечора!
- от бачите - все Зе-шибісь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:42
Все це пов'язано з майбутнім дерібаном землі, а також, щоб людей з заробітків на валютних гойдалках перенаправити в гривню , ОВДЗ і ринок нерухомості, єдиний залишившийся у населення інструмент збереження, що призведе на цьому ринку до зростання цін і нової піраміди.
Нічого нового.
Тому мені це і нагадує 2007 рік, всі діючи персонажі залишилися, сценарії ті ж самі, трохи тільки обставини навколишні змінилися.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 22 вер, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:46
Осталось только увязать это с грядущими выплатами по годичным ОВГЗ с 20% ставками, без применения QE.
Не говорю уже про возможное бегство капитала спекулянтов, в условиях когда нацбанк ни доллара из своих сусеков не вложит для остановки ракеты.
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