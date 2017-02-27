RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2178217921802181

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 138
Не нижче 24.50
52%
72
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:59

  asti написав:Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))


Уявіть собі, що зараз вересень 2007 року, тоді вам буде легше уявити, що буде далі. :D
sinus
 
Повідомлень: 660
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:08

sinus

Это Сейчас нету волн? :mrgreen:

Ну как бы одна большая волна есть - это раз.
А два - микроволны, если их так можно назвать, тоже есть - например в июле-августе с 26.3 на 24.9 а потом на 25.7 - т.е. мясистые волны, но сложно-предсказуемые.

А нет волн - это когда прямая линия - как у бывшего пациента, направляемого в морг - но там обычно при въезде в этот морг происходит одна большая волна и назад в больничку .... :D

Другое дело что теперь про летние дны и зимние пики, о которых знали даже бабушки на лавочках, можно забыть навсегда, или как минимум на несколько лет (но я склоняюсь к первому варианту - навсегда). И вылавливать оные придется в любой момент времени. К гривне приходит такая же неразберимая ерунда как на другие форекс-валюты. Прогнозируемость качель усложнится. Тупые "зимой слил- летом откупил" канет в лету.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 вер, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 11.10.16
Подякував: 801 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:18

  Alex2007 написав:sinus

Это Сейчас нету волн? :mrgreen:

Ну как бы одна большая волна есть - это раз.
А два - микроволны, если их так можно назвать, тоже есть - например в июле-августе с 26.3 на 24.9 а потом на 25.7 - т.е. мясистые волны, но сложно-предсказуемые.

А нет волн - это когда прямая линия - как у бывшего пациента, направляемого в морг - но там обычно при въезде в этот морг происходит одна большая волна и назад в больничку .... :D

Я казав про хвилі, які були до цього, тобто сезонні.
Їх вже не буде.
А коливання не зв'язані з сезоном звісно ж будуть, але коливання,а не хвилі і їх вже передбачити буде не легко.
Вже ніхто не буде знати на якій цифрі краще здати, а на якій відкупити, багато хто не вгадає і вийде з цього антракциону.
Таким чином все це призведе до подальшого загону людей в гривню, бо на короткі відстані, купуючи долар люди будуть тільки втрачати.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 22 вер, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
sinus
 
Повідомлень: 660
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:20

sinus

Вот. Пока Вы писали свой коммент - я одновременно ДОписал почти тоже самое в своем предыдущем комменте. :mrgreen: :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 вер, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 11.10.16
Подякував: 801 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:26

  Alex2007 написав:sinus

Вот. Пока Вы писали свой коммент - я одновременно ДОписал почти тоже самое в своем комменте. :mrgreen: :D

Побачив. Але я там ще дописав. :D
sinus
 
Повідомлень: 660
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:36

  sinus написав:
  Alex2007 написав:sinus

Вот. Пока Вы писали свой коммент - я одновременно ДОписал почти тоже самое в своем комменте. :mrgreen: :D

Побачив. Але я там ще дописав. :D


В цілому десь так, згоден.

І я ще минулого року мав думку на рівні підсвідомості, що перед польотом догори, фізично повинен бути сильний стомлюючий рух донизу (не пам_ятаю, може навіть викладав її). Але не думав, що все (тобто початок походу донизу) так скоро відбудеться, у рік виборів. :shock: :?
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 11.10.16
Подякував: 801 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:41

  холява написав:
  olivera написав:Кто тут кричал про то что все везде растаможивается как обычно
http://yap.ru/forum28/topic2008604.html
Без колбасы, без пива :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



Здравствуйте .
Две машины зашли .
С Польши и России.
Вообще нет проблем .
ПП за 20 минут получил и там и там .
На России была колейка , но все уже приехало.

... Доброго вечора!
- от бачите - все Зе-шибісь! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6922
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:42

  Alex2007 написав:
  sinus написав:
  Alex2007 написав:sinus

Вот. Пока Вы писали свой коммент - я одновременно ДОписал почти тоже самое в своем комменте. :mrgreen: :D

Побачив. Але я там ще дописав. :D


В цілому десь так, згоден.

І я ще минулого року мав думку на рівні підсвідомості, що перед польотом догори, фізично повинен бути сильний стомлюючий рух донизу (не пам_ятаю, може навіть викладав її). Але не думав, що все (тобто початок походу донизу) так скоро відбудеться, у рік виборів. :shock: :?

Все це пов'язано з майбутнім дерібаном землі, а також, щоб людей з заробітків на валютних гойдалках перенаправити в гривню і ринок нерухомості, єдиний залишившийся у населення інструмент збереження, що призведе на цьому ринку до зростання цін і нової піраміди.
sinus
 
Повідомлень: 660
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2178217921802181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, sinus, user412 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1573, 1574, 1575
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15740 1883317
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:36
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 21, 22, 23
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
226 19636
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:10
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.