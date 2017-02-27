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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2181218221832184>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 139
Не нижче 24.50
52%
72
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:15

  Yuri_61 написав:Эта вакханалия крепнущей гривны вызывает только негодование.
Сначала загнали в население в дорогой доллар, а сейчас вдруг через пять лет ренессанс гривны наступил.
Спасибо им, поздно, весь в баксе.
С каждым днём беднею. Бред прямо.



И что , Вас взяли за руку и подвели к кассе ?
И сказали , мол бери на все ?
Сами ведь думали и покупали.
Нельзя перелаживать в головы других депрессию , сами пользуйтесь.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:18

  холява написав:
  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:... але, якщо так і буде(ще трохи сповзання курсу і +/- стабілізець) - то вже, з Нового року - ціни на імпортні товари, закутавшись у біле простирадло, таки будуть вимушені повзти вниз! - що приведе до більшої купівельної спроможності населення!
- зарплати ж то - не зменшать!


А потом как обычно - все побегут покупать импорт - и до боли здесь знакомый торговый баланс .... Сами знаете что с ним будет. :D


Баланс и сейчас в минусе


А будет хуже, если дальше системное гривнеукрепление будет продолжаться. У нас же такие вещи в балансе не любят или не хотят держать. Любят из крайности в крайность впадать.
Просто сейчас этот торг.баланс компенсируется другими источниками (ОВГЗ-шники, заробитчане и т.д.)

ПС. Или же нужно будет снижать гривневые зарплаты, но такое абсолютно нереально. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:26

  lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.

У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:29

  Alex2007 написав:
ПС. Или же нужно будет снижать гривневые зарплаты, но такое абсолютно нереально. :D


Реально, якщо збільшити податкове навантаження, до речі до того ж і іде.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:31

  sinus написав:
  Alex2007 написав:
ПС. Или же нужно будет снижать гривневые зарплаты, но такое абсолютно нереально. :D


Реально, якщо збільшити податкове навантаження, до речі до того ж і іде.


Не знаю как в Харькове,но у нас здорово щимить начали ,тех у кого минималка .
Вот на 10 % больше плати и все.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:37

  Yuri_61 написав:Эта вакханалия крепнущей гривны вызывает только негодование.
Сначала загнали в население в дорогой доллар, а сейчас вдруг через пять лет ренессанс гривны наступил.
Спасибо им, поздно, весь в баксе.
С каждым днём беднею. Бред прямо.

....не тій ми владі були довірились....
- хоча, і на той час - вибір був НЕ великий(якщо, взагалі, він був) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:вроде

на 2020 сейчас поставили больше 28
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:40

Долярчик


МДА....форум без вас , что дуб без дятла....
Спокойной ночи.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:42

  proftpd66 написав:Уважаемые, кто может дать прогноз евро на 1-5 лет ? Или на год?

Я думал что ситуация плохая с евро .
В США не будет кризиса как 2010-2013 когда они стимулировали экономику печатая бабки . Сейчас думаю они не смогут сами девальвировать свой доллар , если даже захотят . Потому что рынок будет это решать

Что касается евро, то в 2021 года вообще союз может развалится, митинги и социалисты прийдут к власти, там есть выбору .

Приходится верит в том что еврообигации Германии будут покупать с минусовой доходность в очень больших размерах, ждать девала доллара . И верить в то что девальвация доллара будет . И евро не зря берут с минусовой доходность в больших количествах.


Сам спросил - сам отвечу.

Москали пиарят:

Александр Роджерс: Бегом от доллара — ФРС запускает инфляционный сценарий.....

ФРС начинает пожирать самое себя, а не только финансы и экономику США.

Знаете, у экономических аналитиков иногда своеобразное чувство юмора. Я тут читал свежее коммюнике Федеральной Резервной Системы США – ухахатывался.

Сначала долго пишут «в экономике Соединённых Штатов всё хорошо, безработица низкая, инфляция низкая, экономическая активность растёт и так далее». Правда вынуждены добавить, что бизнес повсеместно заморозил инвестиции в основной капитал, а экспорт падает


А потом внезапно делают вывод, что нужно снизить базовую ставку на 0,25%.

Если в американской экономике есть свои железобетонные правила, то вот некоторые из них:

1. Если кривая доходности трэжерис инвертируется, то это всегда рецессия.

2. Базовую процентную ставку снижают, когда экономика в, кхм, мягко говоря, затруднённом состоянии. И наоборот, повышают, когда дела налаживаются.

Исключений из этих двух правил не было как минимум со времён Великой Депрессии.

И когда кто-то начинает с покерфейсом делать пассы руками и заявлять «Это не то, чем кажется», то подобные камлания вызывают у меня только задорный детский смех. Потому что мне (и всем остальным) пытаются втирать какую-то дичь.

Помимо всего прочего

— данные по занятости задним числом регулярно и сильно (на сотни тысяч) корректируют в меньшую сторону, я об этом уже неоднократно писал;

— экономическая активность на самом деле стагнирует, индекс PMI уже второй месяц ниже 50 пунктов (а в целом его снижение непрерывно идёт уже с прошлого года);

— слишком низкую инфляцию тот же Трамп (и его экономические советники) считает большой проблемой.

Кроме того, возвращение иностранных прибылей (overseas profits) американских корпораций идёт значительно медленнее, чем обещал Трамп. Он, продвигая снижение налогов для крупного бизнеса, говорил о притоке примерно 4 триллионов долларов. Пока же данный показатель в четыре раза ниже, он до сих пор не дотягивает до триллиона.

И скорость возвращения капиталов также падает с конца прошлого года – с 146,6 миллиарда в четвёртом квартале прошлого года до 88,3 миллиарда в третьем квартале этого. Так что 4 триллионов придётся ждать до зелёных веников.

А это означает меньше налогов, меньше инвестиций и вообще кризис ликвидности.

Кстати, о кризисе ликвидности. Проценты по операциям репо резко скакнули вверх, и ФРС было вынуждено провести первую за более чем десять лет интервенцию в данной сфере.


оригинал:
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers- ... inobzor.ru
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:52

  Yuri_61 написав:
  proftpd66 написав:
  asti написав:Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))



зачем в бюджет ставят 28-29 на 2 года?


и мировой кризис ещё никто не отменял

график S&P500 в небо устремился.
Экономика Штатов разогрета до безобразия.
Так долго не бывает.
Скоро армагиддец наступит.
Обязательно наступит рецессия.
Цены на сырьё и металл обрушатся.
Это было уже не раз.
50 на 50 надо доллар и гривну держать.

Вы не знаете, что будет. Возможно, Трамп так перестарается с удержанием фондового пузыря от обвала до выборов, что спровоцирует гиперинфляцию.
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