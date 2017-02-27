Додано: Нед 22 вер, 2019 20:42

proftpd66 написав: Уважаемые, кто может дать прогноз евро на 1-5 лет ? Или на год?



Я думал что ситуация плохая с евро .

В США не будет кризиса как 2010-2013 когда они стимулировали экономику печатая бабки . Сейчас думаю они не смогут сами девальвировать свой доллар , если даже захотят . Потому что рынок будет это решать



Что касается евро, то в 2021 года вообще союз может развалится, митинги и социалисты прийдут к власти, там есть выбору .



Приходится верит в том что еврообигации Германии будут покупать с минусовой доходность в очень больших размерах, ждать девала доллара . И верить в то что девальвация доллара будет . И евро не зря берут с минусовой доходность в больших количествах. Уважаемые, кто может дать прогноз евро на 1-5 лет ? Или на год?Я думал что ситуация плохая с евро .В США не будет кризиса как 2010-2013 когда они стимулировали экономику печатая бабки . Сейчас думаю они не смогут сами девальвировать свой доллар , если даже захотят . Потому что рынок будет это решатьЧто касается евро, то в 2021 года вообще союз может развалится, митинги и социалисты прийдут к власти, там есть выбору .Приходится верит в том что еврообигации Германии будут покупать с минусовой доходность в очень больших размерах, ждать девала доллара . И верить в то что девальвация доллара будет . И евро не зря берут с минусовой доходность в больших количествах.

Александр Роджерс: Бегом от доллара — ФРС запускает инфляционный сценарий.....

Сам спросил - сам отвечу.Москали пиарят:Знаете, у экономических аналитиков иногда своеобразное чувство юмора. Я тут читал свежее коммюнике Федеральной Резервной Системы США – ухахатывался.Сначала долго пишут «в экономике Соединённых Штатов всё хорошо, безработица низкая, инфляция низкая, экономическая активность растёт и так далее». Правда вынуждены добавить, что бизнес повсеместно заморозил инвестиции в основной капитал, а экспорт падаетА потом внезапно делают вывод, что нужно снизить базовую ставку на 0,25%.Если в американской экономике есть свои железобетонные правила, то вот некоторые из них:1. Если кривая доходности трэжерис инвертируется, то это всегда рецессия.2. Базовую процентную ставку снижают, когда экономика в, кхм, мягко говоря, затруднённом состоянии. И наоборот, повышают, когда дела налаживаются.Исключений из этих двух правил не было как минимум со времён Великой Депрессии.И когда кто-то начинает с покерфейсом делать пассы руками и заявлять «Это не то, чем кажется», то подобные камлания вызывают у меня только задорный детский смех. Потому что мне (и всем остальным) пытаются втирать какую-то дичь.Помимо всего прочего— данные по занятости задним числом регулярно и сильно (на сотни тысяч) корректируют в меньшую сторону, я об этом уже неоднократно писал;— экономическая активность на самом деле стагнирует, индекс PMI уже второй месяц ниже 50 пунктов (а в целом его снижение непрерывно идёт уже с прошлого года);— слишком низкую инфляцию тот же Трамп (и его экономические советники) считает большой проблемой.Кроме того, возвращение иностранных прибылей (overseas profits) американских корпораций идёт значительно медленнее, чем обещал Трамп. Он, продвигая снижение налогов для крупного бизнеса, говорил о притоке примерно 4 триллионов долларов. Пока же данный показатель в четыре раза ниже, он до сих пор не дотягивает до триллиона.И скорость возвращения капиталов также падает с конца прошлого года – с 146,6 миллиарда в четвёртом квартале прошлого года до 88,3 миллиарда в третьем квартале этого. Так что 4 триллионов придётся ждать до зелёных веников.А это означает меньше налогов, меньше инвестиций и вообще кризис ликвидности.Кстати, о кризисе ликвидности. Проценты по операциям репо резко скакнули вверх, и ФРС было вынуждено провести первую за более чем десять лет интервенцию в данной сфере.оригинал: