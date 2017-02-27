И что , Вас взяли за руку и подвели к кассе ?
И сказали , мол бери на все ?
Сами ведь думали и покупали.
Нельзя перелаживать в головы других депрессию , сами пользуйтесь.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:15
И что , Вас взяли за руку и подвели к кассе ?
И сказали , мол бери на все ?
Сами ведь думали и покупали.
Нельзя перелаживать в головы других депрессию , сами пользуйтесь.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:18
А будет хуже, если дальше системное гривнеукрепление будет продолжаться. У нас же такие вещи в балансе не любят или не хотят держать. Любят из крайности в крайность впадать.
Просто сейчас этот торг.баланс компенсируется другими источниками (ОВГЗ-шники, заробитчане и т.д.)
ПС. Или же нужно будет снижать гривневые зарплаты, но такое абсолютно нереально.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:26
У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:29
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:31
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:37
....не тій ми владі були довірились....
- хоча, і на той час - вибір був НЕ великий(якщо, взагалі, він був)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:42
Сам спросил - сам отвечу.
Москали пиарят:
Александр Роджерс: Бегом от доллара — ФРС запускает инфляционный сценарий.....
ФРС начинает пожирать самое себя, а не только финансы и экономику США.
Знаете, у экономических аналитиков иногда своеобразное чувство юмора. Я тут читал свежее коммюнике Федеральной Резервной Системы США – ухахатывался.
Сначала долго пишут «в экономике Соединённых Штатов всё хорошо, безработица низкая, инфляция низкая, экономическая активность растёт и так далее». Правда вынуждены добавить, что бизнес повсеместно заморозил инвестиции в основной капитал, а экспорт падает
А потом внезапно делают вывод, что нужно снизить базовую ставку на 0,25%.
Если в американской экономике есть свои железобетонные правила, то вот некоторые из них:
1. Если кривая доходности трэжерис инвертируется, то это всегда рецессия.
2. Базовую процентную ставку снижают, когда экономика в, кхм, мягко говоря, затруднённом состоянии. И наоборот, повышают, когда дела налаживаются.
Исключений из этих двух правил не было как минимум со времён Великой Депрессии.
И когда кто-то начинает с покерфейсом делать пассы руками и заявлять «Это не то, чем кажется», то подобные камлания вызывают у меня только задорный детский смех. Потому что мне (и всем остальным) пытаются втирать какую-то дичь.
Помимо всего прочего
— данные по занятости задним числом регулярно и сильно (на сотни тысяч) корректируют в меньшую сторону, я об этом уже неоднократно писал;
— экономическая активность на самом деле стагнирует, индекс PMI уже второй месяц ниже 50 пунктов (а в целом его снижение непрерывно идёт уже с прошлого года);
— слишком низкую инфляцию тот же Трамп (и его экономические советники) считает большой проблемой.
Кроме того, возвращение иностранных прибылей (overseas profits) американских корпораций идёт значительно медленнее, чем обещал Трамп. Он, продвигая снижение налогов для крупного бизнеса, говорил о притоке примерно 4 триллионов долларов. Пока же данный показатель в четыре раза ниже, он до сих пор не дотягивает до триллиона.
И скорость возвращения капиталов также падает с конца прошлого года – с 146,6 миллиарда в четвёртом квартале прошлого года до 88,3 миллиарда в третьем квартале этого. Так что 4 триллионов придётся ждать до зелёных веников.
А это означает меньше налогов, меньше инвестиций и вообще кризис ликвидности.
Кстати, о кризисе ликвидности. Проценты по операциям репо резко скакнули вверх, и ФРС было вынуждено провести первую за более чем десять лет интервенцию в данной сфере.
оригинал:
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:52
Вы не знаете, что будет. Возможно, Трамп так перестарается с удержанием фондового пузыря от обвала до выборов, что спровоцирует гиперинфляцию.
|