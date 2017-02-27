RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2181218221832184

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 139
Не нижче 24.50
52%
72
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:01

hxbbgaf

я размышлял про это, говорят надо вкладывать в SP500 чтобы была защита от инфляции.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 22.12.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:07

сегодня последний день в обменниках курса 24.5. :P
с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:08

  proftpd66 написав:hxbbgaf

я размышлял про это, говорят надо вкладывать в SP500 чтобы была защита от инфляции.


в гривну нужно вкладываться :mrgreen: а не какой-то сп500.
Вон Зебра, говорит, вложил на всю котлету. :shock:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1634
З нами з: 11.10.16
Подякував: 801 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:12

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: ......
Кстати, непонятно, что вы при этом предлагаете в экономическом плане. Понимаю, что рецепта на все случаи жизни нет, но всё же.
Уже много раз писал - развивать промышленность, а не базарную и пр. торговлю.

Развивайте, у вас же есть капитал (помню, вы писали, что на доткомах потеряли $60 тыс, но не сильно расстроились :wink: ). У меня нет.

Не сильно расстроился не потому, что у меня осталось много (осталось как раз мало), а потому, что я привык преодолевать жизненные сложности и тогда просто продолжил работать.
В нашем с Вами возрасте ничего развивать уже не нужно. :)
Этим должны заниматься молодые.
Ваше пожелание примерно равноценно тому, что Вы посоветовали бы мне пойти на фронт. Оно, конечно, можно, только толку с 70-летних вояк ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4262 раз.
Подякували: 3968 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:15

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:hxbbgaf

я размышлял про это, говорят надо вкладывать в SP500 чтобы была защита от инфляции.


в гривну нужно вкладываться :mrgreen: а не какой-то сп500.



спекули работают на контерверсии. Как в покере игроки бывает прикидываются дурачками, провоцируя чтобы игрок-противник повышал ставки фишек. Я не удивляюсь что, например, до мая-июня будет 20-22, а летом будут резко выходить с будет 28-35 лет. До лета могут еще вложить до 150лярдов нерезы. В банках депо везде срочные, только 2-е банки предоставляют высокий процент свободных средствам 15-17 (вывод 0-1% комиссия). А если так будет, то сейчас продать по 24, а потом будет 35. Но может быть, что так не будет. Можно евро купить и платить за это минус- 0.5% быть счастливым человеком :mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 22.12.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:16

  Игорь Алексеевич написав:сегодня последний день в обменниках курса 24.5. :P
с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5. :shock:


Ваши слова да бы..

ушёл бы тогда на все от этого стрёмного долара в гривну крепнущую

а она будет только крепчать, ибо ни одна нацвалюта не была так в мире обесценена за последние 10 лет как гривна. Она была просто растоптана.
А сейчас она восстанавливается.
молится надо, чтобы хотя бы зимой 27,50 был курс ,
так как в следующие года до 16 курс опустится.
Несмотря на все кризисы, больше гривна обесцениваться не будет никогда, а только крепнуть, как сейчас.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 22 вер, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!

А еще через год курс станет отрицательным :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 3076 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:20

  Сибарит написав:
  uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!

А еще через год курс станет отрицательным :)


если до 12, то хорошо, наплевать, пусть мои баксы что сейчас обесценятся, зато в следующие года я и все мы разбогатеем
Yuri_61
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2181218221832184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1573, 1574, 1575
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15740 1883394
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:36
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 21, 22, 23
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
226 19663
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:10
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455803
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.