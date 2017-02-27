hxbbgaf
я размышлял про это, говорят надо вкладывать в SP500 чтобы была защита от инфляции.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:01
hxbbgaf
я размышлял про это, говорят надо вкладывать в SP500 чтобы была защита от инфляции.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:07
сегодня последний день в обменниках курса 24.5.
с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:08
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:12
Не сильно расстроился не потому, что у меня осталось много (осталось как раз мало), а потому, что я привык преодолевать жизненные сложности и тогда просто продолжил работать.
В нашем с Вами возрасте ничего развивать уже не нужно.
Этим должны заниматься молодые.
Ваше пожелание примерно равноценно тому, что Вы посоветовали бы мне пойти на фронт. Оно, конечно, можно, только толку с 70-летних вояк ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:15
спекули работают на контерверсии. Как в покере игроки бывает прикидываются дурачками, провоцируя чтобы игрок-противник повышал ставки фишек. Я не удивляюсь что, например, до мая-июня будет 20-22, а летом будут резко выходить с будет 28-35 лет. До лета могут еще вложить до 150лярдов нерезы. В банках депо везде срочные, только 2-е банки предоставляют высокий процент свободных средствам 15-17 (вывод 0-1% комиссия). А если так будет, то сейчас продать по 24, а потом будет 35. Но может быть, что так не будет. Можно евро купить и платить за это минус- 0.5% быть счастливым человеком
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:16
Ваши слова да бы..
ушёл бы тогда на все от этого стрёмного долара в гривну крепнущую
а она будет только крепчать, ибо ни одна нацвалюта не была так в мире обесценена за последние 10 лет как гривна. Она была просто растоптана.
А сейчас она восстанавливается.
молится надо, чтобы хотя бы зимой 27,50 был курс ,
так как в следующие года до 16 курс опустится.
Несмотря на все кризисы, больше гривна обесцениваться не будет никогда, а только крепнуть, как сейчас.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 22 вер, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:20
если до 12, то хорошо, наплевать, пусть мои баксы что сейчас обесценятся, зато в следующие года я и все мы разбогатеем
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:33
На полит. ветке уже писал - возможно, "полная ампутация" это на сегодня решение проблемы. Или, учитывая ура-патриотов, не полная, а формально "временная".
Но, в отличие от Вас, не считаю следствием этого "широкомасштабный конфликт" (или "дальнейшую ампутацию" как Вы пишете в следующем посте).
Россия сунулась только в те районы, где смогли поднять местное население и рассчитывать на его поддержку. В этом ей поспособствовали наши радикалы и националисты. Надеюсь, что старых глупостей мы повторять не будем.
Подробнее писать здесь смысла нет - утром всё это почистят.
А какого "известного героя Украины" Вы имели ввиду?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:38
В мегапузырь? Оттуда сейчас надо выходить, а не вкладывать в него. Могут, конечно, еще год продержать, но для этого надо будет очень много напечатанных денег и чревато. И оппоненты Трампа не дремлют. Чего-то напомнило конец 2013-го и железобетонный курс 8, который должны были продержать до 2015-го и надо было всем сидеть в грндепо. Но не судилось.
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