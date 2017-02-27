Додано: Нед 22 вер, 2019 21:16

Игорь Алексеевич написав: сегодня последний день в обменниках курса 24.5.

с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5. сегодня последний день в обменниках курса 24.5.с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5.

Ваши слова да бы..ушёл бы тогда на все от этого стрёмного долара в гривну крепнущуюа она будет только крепчать, ибо ни одна нацвалюта не была так в мире обесценена за последние 10 лет как гривна. Она была просто растоптана.А сейчас она восстанавливается.молится надо, чтобы хотя бы зимой 27,50 был курс ,так как в следующие года до 16 курс опустится.Несмотря на все кризисы, больше гривна обесцениваться не будет никогда, а только крепнуть, как сейчас.