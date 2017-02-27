uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
А еще через год курс станет отрицательным
если до 12, то хорошо, наплевать, пусть мои баксы что сейчас обесценятся, зато в следующие года я и все мы разбогатеем
Кстати, это может стать реальностью (12 или даже 0), но только в одном случае - эту зеленую бумажку, которой напичкали весь мир, грохнут сами американцы, потому что их гигантский долг не оставит им выбора.
asti написав:Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))
Осталось только увязать это с грядущими выплатами по годичным ОВГЗ с 20% ставками, без применения QE. Не говорю уже про возможное бегство капитала спекулянтов, в условиях когда нацбанк ни доллара из своих сусеков не вложит для остановки ракеты.
Ну во-первых ставок 20% не было по годичным! Максимум 19,5 по 3-4 месячным, во-вторых уже привлекают под 15-16 и привлекают немало, значит скоро будет дешевле - 13-14%) В-третьих, если курс начнет резко расти - НБУ будет продавать и гасить, тк тем самым он будет связывать лишнюю гривню. Не переживайте, договор по газу уже на мази, войска разводят, пленных меняют, землю запускают! Так что следуйте моему (и нерезов) примеру: пірнайте в гривню НА УСІ!!!
asti написав:Ну во-первых ставок 20% не было по годичным! Максимум 19,5 по 3-4 месячным, во-вторых уже привлекают под 15-16 и привлекают немало, значит скоро будет дешевле - 13-14%) В-третьих, если курс начнет резко расти - НБУ будет продавать и гасить, тк тем самым он будет связывать лишнюю гривню. Не переживайте, договор по газу уже на мази, войска разводят, пленных меняют, землю запускают! Так что следуйте моему (и нерезов) примеру: пірнайте в гривню НА УСІ!!!
в 2008 НБУ вообще не вышел. 0коп, а потом 8-20лярдов по курсу 6-10грн продавал. Я взятку заплачу НБУ чтобы они не выходили с продажами ЗВР, чтобы специально был девал и я зайду на девале Учитесь дети
тоже самое было в 2013 году, я купил бакс и евро. Кто держали депо 20% проиграли, а когда был 8.8. А потом 9.8-10.4
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 22 вер, 2019 22:01, всього редагувалось 2 разів.
dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка. и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій? 1 Середня зарплата приблизно 300 доларів 2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць 3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів Висновок Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое
Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы ). Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п. С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало. Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Игорь Алексеевич написав:сегодня последний день в обменниках курса 24.5. с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5.
Не с понедельника, а с четверга! По среду включительно закрываются кредитные лимиты по картам, и банкам не интересно заранее давать бедолагам сладкий курс для слива. Вот сольют "котлетами" по среду, банки получат вагон гривны, вот тогда и можно начинать качать курс вверх. Опять же на следующей неделе налоговый период, месячный и квартальный. Всю неделю коммерсы будут сливать баксы и отправлять гривну в бюджет. Так что четверг и пятница будут крайними днями перед запуском "Антантиса"...
Yuri_61 написав:Эта вакханалия крепнущей гривны вызывает только негодование. Сначала загнали в население в дорогой доллар, а сейчас вдруг через пять лет ренессанс гривны наступил. Спасибо им, поздно, весь в баксе. С каждым днём беднею. Бред прямо.
И что , Вас взяли за руку и подвели к кассе ? И сказали , мол бери на все ? Сами ведь думали и покупали. Нельзя перелаживать в головы других депрессию , сами пользуйтесь.
... так людина ж ділиться/хоче поради... заспокояння... - а ви отак.... черство віднеслись
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
МДА....форум без вас , что дуб без дятла.... Спокойной ночи.
... а ви не балуєте форумчан добротою... - а могли б!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!