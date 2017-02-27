Додано: Нед 22 вер, 2019 22:00

Starikan написав: budivelnik написав: dima_beleb написав: все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.

и не только в Германии, но и в Украине такие цены. все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.и не только в Германии, но и в Украине такие цены. А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?

1 Середня зарплата приблизно 300 доларів

2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць

3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів

Висновок

Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей. А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?1 Середня зарплата приблизно 300 доларів2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларівВисновокНе треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.

Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое

нормальной

Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы).Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но дляжизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.