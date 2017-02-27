Долярчик написав:... але, якщо так і буде(ще трохи сповзання курсу і +/- стабілізець) - то вже, з Нового року - ціни на імпортні товари, закутавшись у біле простирадло, таки будуть вимушені повзти вниз! - що приведе до більшої купівельної спроможності населення! - зарплати ж то - не зменшать!
А потом как обычно - все побегут покупать импорт - и до боли здесь знакомый торговый баланс .... Сами знаете что с ним будет.
Почему "будет"? Уже есть, просто продолжит расти, а внутреннее производство продолжит падать.
Насчёт сезонных волн. Думаю, для них всё же были объективные основания. И остаются. Другое дело, что новые факторы (ОВГЗ, заробитчане) могут оказывать достаточно сильное влияние и искажать эти волны. До 2015 их не было благодаря совершенно иной политике НБУ - держали стабильный курс.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.
У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.
И что, убытки терпят владельцы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.