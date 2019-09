Додано: Нед 22 вер, 2019 23:51

uaprofi написав: мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!

Гроші - міра вартості. Надрукувати "пустий" папір та знецінити грошову одиницю на порядки легше, ніж "стерілізувати" згаданий папір. Не пригадую таких випадків в світовій історії (після девальвації 200-300%, звичайно).

Гроші - міра вартості. Надрукувати "пустий" папір та знецінити грошову одиницю на порядки легше, ніж "стерілізувати" згаданий папір. Не пригадую таких випадків в світовій історії (після девальвації 200-300%, звичайно).

Для красивих цифр можна провести деномінацію. Буде, як в 90-х - 2,2 грн./$

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell