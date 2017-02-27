Долярчик написав:... але, якщо так і буде(ще трохи сповзання курсу і +/- стабілізець) - то вже, з Нового року - ціни на імпортні товари, закутавшись у біле простирадло, таки будуть вимушені повзти вниз! - що приведе до більшої купівельної спроможності населення! - зарплати ж то - не зменшать!
А потом как обычно - все побегут покупать импорт - и до боли здесь знакомый торговый баланс .... Сами знаете что с ним будет.
Почему "будет"? Уже есть, просто продолжит расти, а внутреннее производство продолжит падать.
Насчёт сезонных волн. Думаю, для них всё же были объективные основания. И остаются. Другое дело, что новые факторы (ОВГЗ, заробитчане) могут оказывать достаточно сильное влияние и искажать эти волны. До 2015 их не было благодаря совершенно иной политике НБУ - держали стабильный курс.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.
У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.
И что, убытки терпят владельцы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
sinus написав:От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірю Дійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі. Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади. Що ми зараз і спостерігаємо.
А с ценами что не так ? Вы хотите сказать цен вы таких не видели ? Если так - то ничего вы так и не поняли. Эти цены я не придумываю и действительно почти постоянно вижу в магазинах. И выкладываю я их не для того чтобы вы нажали красную или зеленую кнопку "видел-не видел", или пошли забивать свой холодильник приведенными товарами, как примитивно это трактуют некоторые. Я показываю их для элементарного понимания что если подобные цены есть на рынке в городе с максимальными зарплатами по Украине, а у вас они в разы выше - это значит то что у вас они элементарно спекулятивно раздуты, а не экономитчески оправданы, под такой же раздутый курс, который наконец начал закономерно сдуваться. Ситуация была дисбалансирована надутым курсом , который повлек за собой абсурдный разлет цен, и рано или поздно ситуация должа сбалансироваться, что мы сейчас и наблюдаем.
uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
Гроші - міра вартості. Надрукувати "пустий" папір та знецінити грошову одиницю на порядки легше, ніж "стерілізувати" згаданий папір. Не пригадую таких випадків в світовій історії (після девальвації 200-300%, звичайно). Для красивих цифр можна провести деномінацію. Буде, як в 90-х - 2,2 грн./$
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