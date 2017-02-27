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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2184218521862187>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 141
Не нижче 24.50
52%
73
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
20
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:34

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:... але, якщо так і буде(ще трохи сповзання курсу і +/- стабілізець) - то вже, з Нового року - ціни на імпортні товари, закутавшись у біле простирадло, таки будуть вимушені повзти вниз! - що приведе до більшої купівельної спроможності населення!
- зарплати ж то - не зменшать!


А потом как обычно - все побегут покупать импорт - и до боли здесь знакомый торговый баланс .... Сами знаете что с ним будет. :D

Почему "будет"?
Уже есть, просто продолжит расти, а внутреннее производство продолжит падать.

Насчёт сезонных волн.
Думаю, для них всё же были объективные основания. И остаются. Другое дело, что новые факторы (ОВГЗ, заробитчане) могут оказывать достаточно сильное влияние и искажать эти волны.
До 2015 их не было благодаря совершенно иной политике НБУ - держали стабильный курс.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:37

  proftpd66 написав:
  asti написав:Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))



зачем в бюджет ставят 28-29 на 2 года?

Ещё раз - подождите ссылаться на проект бюджета. Его обещали сильно откорректировать.
Я уж молчу о качестве валютных прогнозов что НБУ, что Кабмина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:40

  Starikan написав:
  lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.

У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.

И что, убытки терпят владельцы?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:43

  sinus написав:
  Alex2007 написав:
ПС. Или же нужно будет снижать гривневые зарплаты, но такое абсолютно нереально. :D


Реально, якщо збільшити податкове навантаження, до речі до того ж і іде.

О росте НДФЛ пока не было ни слова.
Все остальные налоги - на бизнес. Их рост не позволит снизить зарплаты. Во всяком случае, массово.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:53

  reef написав:
  ЛАД написав:А какого "известного героя Украины" Вы имели ввиду?

Степан Бандера.

Спасибо, так и подумал, но уверен не был.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:06

  asti написав:Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))

Можно ответить анекдотом?
- мальчик сколько тебе лет?
- через месяц будет 9 !
- оптимист ты мальчик!
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:21

Местные старожилы говорят что Кабанчик индикатор! И между прочим работало ведь раньше ! Значит падать еще и падать...
Востаннє редагувалось yama в Нед 22 вер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:21

  asti написав:......
Так что следуйте моему (и нерезов) примеру: пірнайте в гривню НА УСІ!!! :) :)

А Вы уже? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:49

  sinus написав:От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірю :)
Дійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі.
Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади.
Що ми зараз і спостерігаємо.


А с ценами что не так ? Вы хотите сказать цен вы таких не видели ? Если так - то ничего вы так и не поняли. Эти цены я не придумываю и действительно почти постоянно вижу в магазинах. И выкладываю я их не для того чтобы вы нажали красную или зеленую кнопку "видел-не видел", или пошли забивать свой холодильник приведенными товарами, как примитивно это трактуют некоторые. Я показываю их для элементарного понимания что если подобные цены есть на рынке в городе с максимальными зарплатами по Украине, а у вас они в разы выше - это значит то что у вас они элементарно спекулятивно раздуты, а не экономитчески оправданы, под такой же раздутый курс, который наконец начал закономерно сдуваться. Ситуация была дисбалансирована надутым курсом , который повлек за собой абсурдный разлет цен, и рано или поздно ситуация должа сбалансироваться, что мы сейчас и наблюдаем.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:51

  uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!

Гроші - міра вартості. Надрукувати "пустий" папір та знецінити грошову одиницю на порядки легше, ніж "стерілізувати" згаданий папір. Не пригадую таких випадків в світовій історії (після девальвації 200-300%, звичайно).
Для красивих цифр можна провести деномінацію. Буде, як в 90-х - 2,2 грн./$
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