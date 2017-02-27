Додано: Нед 22 вер, 2019 23:49

sinus написав: От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірю

Дійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі.

Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади.

Що ми зараз і спостерігаємо. От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірюДійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі.Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади.Що ми зараз і спостерігаємо.

А с ценами что не так ? Вы хотите сказать цен вы таких не видели ? Если так - то ничего вы так и не поняли. Эти цены я не придумываю и действительно почти постоянно вижу в магазинах. И выкладываю я их не для того чтобы вы нажали красную или зеленую кнопку "видел-не видел", или пошли забивать свой холодильник приведенными товарами, как примитивно это трактуют некоторые. Я показываю их для элементарного понимания что если подобные цены есть на рынке в городе с максимальными зарплатами по Украине, а у вас они в разы выше - это значит то что у вас они элементарно спекулятивно раздуты, а не экономитчески оправданы, под такой же раздутый курс, который наконец начал закономерно сдуваться. Ситуация была дисбалансирована надутым курсом , который повлек за собой абсурдный разлет цен, и рано или поздно ситуация должа сбалансироваться, что мы сейчас и наблюдаем.