кабанчики и оналитеги-туземунеры всех мастей повылазили - знаковая примета !
Кстати на выходных в обменках Киева гривна еще укрепилась на 2-3 коп относительно пятничного курса до 24,41 - невиданная прыть, давно такого не наблюдал.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:55
кабанчики и оналитеги-туземунеры всех мастей повылазили - знаковая примета !
Кстати на выходных в обменках Киева гривна еще укрепилась на 2-3 коп относительно пятничного курса до 24,41 - невиданная прыть, давно такого не наблюдал.
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:14
"Кляті москалі" давно хоронят экономику США вообще и доллар, в частности.
Так что я не сильно доверял бы подобным статьям, хотя там многое описано верно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
|