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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2184218521862187

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 141
Не нижче 24.50
52%
73
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
20
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:55

  Игорь Алексеевич написав:сегодня последний день в обменниках курса 24.5. :P
с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5. :shock:


кабанчики и оналитеги-туземунеры всех мастей повылазили - знаковая примета :wink: !

Кстати на выходных в обменках Киева гривна еще укрепилась на 2-3 коп относительно пятничного курса до 24,41 - невиданная прыть, давно такого не наблюдал.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:14

  proftpd66 написав:............
Я думал что ситуация плохая с евро .
........
оригинал:
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers- ... inobzor.ru

"Кляті москалі" давно хоронят экономику США вообще и доллар, в частности. :)
Так что я не сильно доверял бы подобным статьям, хотя там многое описано верно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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