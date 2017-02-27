Спасибо, так и подумал, но уверен не был.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:53
Спасибо, так и подумал, но уверен не был.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:06
Можно ответить анекдотом?
- мальчик сколько тебе лет?
- через месяц будет 9 !
- оптимист ты мальчик!
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:21
Местные старожилы говорят что Кабанчик индикатор! И между прочим работало ведь раньше ! Значит падать еще и падать...
Востаннє редагувалось yama в Нед 22 вер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:21
А Вы уже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:49
А с ценами что не так ? Вы хотите сказать цен вы таких не видели ? Если так - то ничего вы так и не поняли. Эти цены я не придумываю и действительно почти постоянно вижу в магазинах. И выкладываю я их не для того чтобы вы нажали красную или зеленую кнопку "видел-не видел", или пошли забивать свой холодильник приведенными товарами, как примитивно это трактуют некоторые. Я показываю их для элементарного понимания что если подобные цены есть на рынке в городе с максимальными зарплатами по Украине, а у вас они в разы выше - это значит то что у вас они элементарно спекулятивно раздуты, а не экономитчески оправданы, под такой же раздутый курс, который наконец начал закономерно сдуваться. Ситуация была дисбалансирована надутым курсом , который повлек за собой абсурдный разлет цен, и рано или поздно ситуация должа сбалансироваться, что мы сейчас и наблюдаем.
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:51
Гроші - міра вартості. Надрукувати "пустий" папір та знецінити грошову одиницю на порядки легше, ніж "стерілізувати" згаданий папір. Не пригадую таких випадків в світовій історії (після девальвації 200-300%, звичайно).
Для красивих цифр можна провести деномінацію. Буде, як в 90-х - 2,2 грн./$
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:55
кабанчики и оналитеги-туземунеры всех мастей повылазили - знаковая примета !
Кстати на выходных в обменках Киева гривна еще укрепилась на 2-3 коп относительно пятничного курса до 24,41 - невиданная прыть, давно такого не наблюдал.
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:14
"Кляті москалі" давно хоронят экономику США вообще и доллар, в частности.
Так что я не сильно доверял бы подобным статьям, хотя там многое описано верно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 23 вер, 2019 02:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тот случай, когда и Кабанчик может не по сезону сыграть, а наоборот. Ведь у нас теперь новая реальность.
Вообще ниже 24,1 не уйдем.
Изменения тренда ожидаю в районе 6-15 октября(массовое погашение коротких ОВГЗ).
Если нет, то следующий уровень 21,7
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:45
Surfer
Я заметил и обратную ситуацию - те обменники в Киеве, что в субботу утром ставили 24,43 на продажу, к вечеру поднялись до 24,45. Предполагаю, отреагировали на спрос. Думаю, все-таки, что 24.4х и было дном и к концу сентября вернемся, как минимум, на 24.80-25
|