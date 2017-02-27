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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2184218521862187>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 142
Не нижче 24.50
51%
73
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
20
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
3%
4
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:53

  reef написав:
  ЛАД написав:А какого "известного героя Украины" Вы имели ввиду?

Степан Бандера.

Спасибо, так и подумал, но уверен не был.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:06

  asti написав:Судя по графику ещё можем присесть до 23 легко. А потом - длительный период стабильности (лет 5-7) в коридоре 23-25 //))

Можно ответить анекдотом?
- мальчик сколько тебе лет?
- через месяц будет 9 !
- оптимист ты мальчик!
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:21

Местные старожилы говорят что Кабанчик индикатор! И между прочим работало ведь раньше ! Значит падать еще и падать...
Востаннє редагувалось yama в Нед 22 вер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:21

  asti написав:......
Так что следуйте моему (и нерезов) примеру: пірнайте в гривню НА УСІ!!! :) :)

А Вы уже? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:49

  sinus написав:От тут я з вами погоджуюсь, на відміну від цін на продовольчі товари,які ви тут викладуєте-очам своїм я ще вірю :)
Дійсно сезонність є, але нема хвиль сезонності , це дійсно було вигадано попередниками для більш швидкого збагачення на повітрі.
Батько, коли ще був живий, попереджав, що ці хвилі закінчаться разом з зміною влади.
Що ми зараз і спостерігаємо.


А с ценами что не так ? Вы хотите сказать цен вы таких не видели ? Если так - то ничего вы так и не поняли. Эти цены я не придумываю и действительно почти постоянно вижу в магазинах. И выкладываю я их не для того чтобы вы нажали красную или зеленую кнопку "видел-не видел", или пошли забивать свой холодильник приведенными товарами, как примитивно это трактуют некоторые. Я показываю их для элементарного понимания что если подобные цены есть на рынке в городе с максимальными зарплатами по Украине, а у вас они в разы выше - это значит то что у вас они элементарно спекулятивно раздуты, а не экономитчески оправданы, под такой же раздутый курс, который наконец начал закономерно сдуваться. Ситуация была дисбалансирована надутым курсом , который повлек за собой абсурдный разлет цен, и рано или поздно ситуация должа сбалансироваться, что мы сейчас и наблюдаем.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:51

  uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!

Гроші - міра вартості. Надрукувати "пустий" папір та знецінити грошову одиницю на порядки легше, ніж "стерілізувати" згаданий папір. Не пригадую таких випадків в світовій історії (після девальвації 200-300%, звичайно).
Для красивих цифр можна провести деномінацію. Буде, як в 90-х - 2,2 грн./$
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:55

  Игорь Алексеевич написав:сегодня последний день в обменниках курса 24.5. :P
с понедельника начнётся подьём и к концу года увидим минимум 27.5. :shock:


кабанчики и оналитеги-туземунеры всех мастей повылазили - знаковая примета :wink: !

Кстати на выходных в обменках Киева гривна еще укрепилась на 2-3 коп относительно пятничного курса до 24,41 - невиданная прыть, давно такого не наблюдал.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:14

  proftpd66 написав:............
Я думал что ситуация плохая с евро .
........
оригинал:
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers- ... inobzor.ru

"Кляті москалі" давно хоронят экономику США вообще и доллар, в частности. :)
Так что я не сильно доверял бы подобным статьям, хотя там многое описано верно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 02:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тот случай, когда и Кабанчик может не по сезону сыграть, а наоборот. Ведь у нас теперь новая реальность.

Вообще ниже 24,1 не уйдем.
Изменения тренда ожидаю в районе 6-15 октября(массовое погашение коротких ОВГЗ).
Если нет, то следующий уровень 21,7
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 06:45

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Я заметил и обратную ситуацию - те обменники в Киеве, что в субботу утром ставили 24,43 на продажу, к вечеру поднялись до 24,45. Предполагаю, отреагировали на спрос. Думаю, все-таки, что 24.4х и было дном и к концу сентября вернемся, как минимум, на 24.80-25
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