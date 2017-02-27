Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 08:07
По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
Закачка идет в среднем 70-80 млн м3 в сутки Получается что отметку 20 млрд м3 мы достигнем сегодня. Коболев говорил что в планах закачать 20 млрд. Оржель ( новый министр энергетики ) на прошлой неделе заявил что планы 21 млрд м3 - вообщем посмотрим. Я это все веду к торговому балансу. Импорт идет со скоростью 60 млн.м3 в сутки ( 1,8 млрд м3 в месяц, 250-300 млн долларов в месяц)
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:32
Эх, как НБУ "сжал пружину" )
НБУ ЗА ТИЖДЕНЬ ВИКУПИВ НА МІЖБАНКУ $270 МЛН, З ПОЧАТКУ РОКУ - $3,55 МЛРД
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-ti ... --355-mlrd
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:36
zzzzzz написав:
По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...
слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём
Клаус
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:38
Клаус написав: zzzzzz написав:
По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...
слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём
Вполне возможно, я тоже сомневаюсь что можно все до нуля поднять.
По данным УТГ за 5 лет минимальные объемы в ПХГ опускались в апреле 2015 до 7,6 млрд м3 и апреле 2018 до 7,4 млрд м3
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:44
всё. давайте 23.99 и расходимся.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:55
zzzzzz написав: Клаус написав: zzzzzz написав:
По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...
слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём
Вполне возможно, я тоже сомневаюсь что можно все до нуля поднять.
По данным УТГ за 5 лет минимальные объемы в ПХГ опускались в апреле 2015 до 7,6 млрд м3 и апреле 2018 до 7,4 млрд м3
Исторический минимум запасов был около 6 млрд м3.
Вот в статье пунктиром на картинке выделен исторический минимум.
https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaze-r ... 96295.html
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:18
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:25
zzzzzz написав: Клаус написав: zzzzzz написав:
По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...
слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём
Вполне возможно, я тоже сомневаюсь что можно все до нуля поднять.
По данным УТГ за 5 лет минимальные объемы в ПХГ опускались в апреле 2015 до 7,6 млрд м3 и апреле 2018 до 7,4 млрд м3
Вам не попадалась на глаза свежая статистика по депозитам в банках, буду признателен.
Обнаружил, что ряд банков, Альфа, ПУМБ и т.д., подняли % по депо с начала месяца. В Алле, к примеру, 3-м светит 16,5% + 0,5% за суммы свыше 250000грн
Может народ стал деньги с депо в овдп массово переводить
EvgCapp
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:26
Надеюсь за год протрезвеют, и удосужатся сами прочитать, что бешенный принтер распечатал для голосования. Чтобы все знали - вот эту куйню написал сам товарищ Гетманцев, лично.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:27
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