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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2185218621872188>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 142
Не нижче 24.50
51%
73
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
20
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
3%
4
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:07

По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
Закачка идет в среднем 70-80 млн м3 в сутки

Получается что отметку 20 млрд м3 мы достигнем сегодня. Коболев говорил что в планах закачать 20 млрд. Оржель ( новый министр энергетики ) на прошлой неделе заявил что планы 21 млрд м3 - вообщем посмотрим.

Я это все веду к торговому балансу. Импорт идет со скоростью 60 млн.м3 в сутки ( 1,8 млрд м3 в месяц, 250-300 млн долларов в месяц)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:32

Эх, как НБУ "сжал пружину" )
НБУ ЗА ТИЖДЕНЬ ВИКУПИВ НА МІЖБАНКУ $270 МЛН, З ПОЧАТКУ РОКУ - $3,55 МЛРД
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-ti ... --355-mlrd
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:36

  zzzzzz написав:По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...

слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:38

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...

слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём


Вполне возможно, я тоже сомневаюсь что можно все до нуля поднять.
По данным УТГ за 5 лет минимальные объемы в ПХГ опускались в апреле 2015 до 7,6 млрд м3 и апреле 2018 до 7,4 млрд м3
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

всё. давайте 23.99 и расходимся. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:55

  zzzzzz написав:
  Клаус написав:
  zzzzzz написав:По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...

слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём


Вполне возможно, я тоже сомневаюсь что можно все до нуля поднять.
По данным УТГ за 5 лет минимальные объемы в ПХГ опускались в апреле 2015 до 7,6 млрд м3 и апреле 2018 до 7,4 млрд м3


Исторический минимум запасов был около 6 млрд м3.
Вот в статье пунктиром на картинке выделен исторический минимум.

https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaze-r ... 96295.html
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тим часом "покращення" аж пруть...
https://ubr.ua/finances/taxes/deputaty- ... n_get_more
twin
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:25

  zzzzzz написав:
  Клаус написав:
  zzzzzz написав:По состоянию на 21 сентября в ПХГ закачано 19,876 млрд м3 газа.
...

слышал мнение (Землянский), что 5млрд - неподъёмный/буферный объём


Вполне возможно, я тоже сомневаюсь что можно все до нуля поднять.
По данным УТГ за 5 лет минимальные объемы в ПХГ опускались в апреле 2015 до 7,6 млрд м3 и апреле 2018 до 7,4 млрд м3

Вам не попадалась на глаза свежая статистика по депозитам в банках, буду признателен.
Обнаружил, что ряд банков, Альфа, ПУМБ и т.д., подняли % по депо с начала месяца. В Алле, к примеру, 3-м светит 16,5% + 0,5% за суммы свыше 250000грн
Может народ стал деньги с депо в овдп массово переводить
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:26

  twin написав:А тим часом "покращення" аж пруть...
https://ubr.ua/finances/taxes/deputaty- ... n_get_more


Надеюсь за год протрезвеют, и удосужатся сами прочитать, что бешенный принтер распечатал для голосования. Чтобы все знали - вот эту куйню написал сам товарищ Гетманцев, лично.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:27

EvgCapp
https://www.bank.gov.ua/statistic/secto ... ancial#1ms
Живите своим умом!
zzzzzz
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