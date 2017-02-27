Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48
Кто знает, Охрименко уже выходил со своим "прогнозом", что доллар будет только дешеветь? Прогнозы, что до нового года - по 20 (а в перспективе по 5,05) за доллар уже были? Индекс биг-мака по телевизору упоминается? Кто смотрит новости по телеку? Что там по этому поводу? Курсовая политика уже реально начинает играть на нервах населения.
BenDover
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:03
BenDover написав:
Кто знает, Охрименко уже выходил со своим "прогнозом", что доллар будет только дешеветь? Прогнозы, что до нового года - по 20 (а в перспективе по 5,05) за доллар уже были? Индекс биг-мака по телевизору упоминается? Кто смотрит новости по телеку? Что там по этому поводу? Курсовая политика уже реально начинает играть на нервах населения.
Не. Пока только прогнозы на 26-27 за зеленый... ))))))
XsanyaX
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:07
vladimir07 Кто за кого голосовал - обсуждают на политической ветке.
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zzzzzz
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:13
Такими темпами 24 с ходу возьмут наверное, никому зелень уже осенью не нужна?
Oleg_Sa
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:16
нші монетарні операції - 3,154 млрд грн. (свежие данные) Интересно. Коллега Сибарит как думаете откуда такая большая сумма ? По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.
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zzzzzz
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:18
zzzzzz написав: нші монетарні операції - 3,154 млрд грн.
(свежие данные)
Интересно. Коллега
Сибарит
как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.
Отсюда
. Вы немного ошиблись в подсчетах.
Искатель
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:23
В пятницу нбу брал гривну на двух недельный депо, кто-то знает обьёмы?
DonalьD
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:29
Искатель написав: zzzzzz написав: нші монетарні операції - 3,154 млрд грн.
(свежие данные)
Интересно. Коллега
Сибарит
как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.
Отсюда
. Вы немного ошиблись в подсчетах.
Сообщение Добавлено:
Пт 20 сен, 2019 18:47 НБУ на этой неделе купил 270 млн.долларов. Понедельник - 0 Вторник - 45 среда - 20 Четверг - 80 Пятница - 25 Из них, по лучшей цене было куплено 80 млн.Интервенция по едином курсу - 190 млн.
Да, признаю, данные вытащил верно, но в собственных расчетах ошибся. В Пятницу около 125 млн купил НБУ , вместо 25 ( на соточку ошибся
)
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zzzzzz
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:29
zzzzzz написав: нші монетарні операції - 3,154 млрд грн.
(свежие данные)
Интересно. Коллега
Сибарит
как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.
Валютный рынок в контексте ДС
Все сходится
Сибарит
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:31
Сибарит Я не видел ваш пост, и позже опубликовал свои расчеты с ошибкой))
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zzzzzz
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