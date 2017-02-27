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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2186218721882189>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 146
Не нижче 24.50
50%
73
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
21
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто знает, Охрименко уже выходил со своим "прогнозом", что доллар будет только дешеветь? Прогнозы, что до нового года - по 20 (а в перспективе по 5,05) за доллар уже были? Индекс биг-мака по телевизору упоминается? Кто смотрит новости по телеку? Что там по этому поводу? Курсовая политика уже реально начинает играть на нервах населения.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:03

  BenDover написав:Кто знает, Охрименко уже выходил со своим "прогнозом", что доллар будет только дешеветь? Прогнозы, что до нового года - по 20 (а в перспективе по 5,05) за доллар уже были? Индекс биг-мака по телевизору упоминается? Кто смотрит новости по телеку? Что там по этому поводу? Курсовая политика уже реально начинает играть на нервах населения.


Не. Пока только прогнозы на 26-27 за зеленый... ))))))
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:07

vladimir07
Кто за кого голосовал - обсуждают на политической ветке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:13

Такими темпами 24 с ходу возьмут наверное, никому зелень уже осенью не нужна?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:16

нші монетарні операції - 3,154 млрд грн. (свежие данные)

Интересно. Коллега Сибарит как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:18

  zzzzzz написав:нші монетарні операції - 3,154 млрд грн. (свежие данные)

Интересно. Коллега Сибарит как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.

Отсюда. Вы немного ошиблись в подсчетах.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В пятницу нбу брал гривну на двух недельный депо, кто-то знает обьёмы?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:29

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:нші монетарні операції - 3,154 млрд грн. (свежие данные)

Интересно. Коллега Сибарит как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.

Отсюда. Вы немного ошиблись в подсчетах.



Сообщение Добавлено: Пт 20 сен, 2019 18:47
НБУ на этой неделе купил 270 млн.долларов.

Понедельник - 0
Вторник - 45
среда - 20
Четверг - 80
Пятница - 25

Из них, по лучшей цене было куплено 80 млн.Интервенция по едином курсу - 190 млн.


Да, признаю, данные вытащил верно, но в собственных расчетах ошибся. В Пятницу около 125 млн купил НБУ , вместо 25 ( на соточку ошибся :mrgreen: )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:29

  zzzzzz написав:нші монетарні операції - 3,154 млрд грн. (свежие данные)

Интересно. Коллега Сибарит как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.

Валютный рынок в контексте ДС
Все сходится :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:31

Сибарит
Я не видел ваш пост, и позже опубликовал свои расчеты с ошибкой))
Живите своим умом!
zzzzzz
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