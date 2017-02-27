Додано: Пон 23 вер, 2019 11:08

Искатель написав: Откуда дровишки-то такие? Нерезиденты столько не дадут. Неужели аграрии сливают всю валюту от продажи урожая? Откуда дровишки-то такие? Нерезиденты столько не дадут. Неужели аграрии сливают всю валюту от продажи урожая?

Аграрії не зливають всього, але їх експорт значно виріс (включаючи Косюка і решта Епікури з Авангардами). Також наростили експорт і металурги включаючи сировину. А для покриття всіх грн витрат, при існуючому курсі, треба валюти завести більше.Але, як на мене, головна причина надлишку не тільки (чи не стільки) в рості пропозиції, а в зменшенні попиту. Чорний і сірий імпорт впав, часто і до 0 (і нафтопродукти далеко не на останньому місці); Нафтогаз не купує а продає валюту; ну і практично відсутній попит від схематозної бюджетної грн: державні витрати бюджету відкориговані, а гроші місцевих бюджетів заморозили в казначействі поки не розберуться з ситуацією на місцях (я про це вже писав раніше, цим і пояснюється затримка виплат зп вчителям-лікарям на місцях і тд).Бюджет десь за тиждень-два-три мусять відпустити хоч якось, з нафтопродуктами також десь ближче до кінця жовтня мусять внормувати нові правила гри і нових гравців...По сьогоднішній ситуації з курсом, виглядає, що бажаючих придбати завтрашні 5-річні ОВДП багато і вони готуються активно вже сьогодні, продаючи валюту. Якщо завтра розмістять 5+ млрд, то 24 побачимо ще до пятниці. Питання, чи з цього рівня почнеться паніка, яку чекав після пробиття вниз 25?П.С. Ну і РМІ Німеччини і Франції вийшов очікуваний (для мене), євро провалилися під 1,1 і дуже хоче до 1,05. Тепер питання, що США придумає, щоб вернути крос до 1,1 чи чим Берлін поступиться, щоб піти під 1,09?