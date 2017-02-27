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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2186218721882189

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 146
Не нижче 24.50
50%
73
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
21
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:35

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:нші монетарні операції - 3,154 млрд грн. (свежие данные)

Интересно. Коллега Сибарит как думаете откуда такая большая сумма ?
По недельным объёмам интервенций, в пятницу покупки валюты НБУ были около 25 млн.

Отсюда. Вы немного ошиблись в подсчетах.



Сообщение Добавлено: Пт 20 сен, 2019 18:47
НБУ на этой неделе купил 270 млн.долларов.

Понедельник - 0
Вторник - 45
среда - 20
Четверг - 80
Пятница - 25

Из них, по лучшей цене было куплено 80 млн.Интервенция по едином курсу - 190 млн.


Да, признаю, данные вытащил верно, но в собственных расчетах ошибся. В Пятницу около 125 млн купил НБУ , вместо 25 ( на соточку ошибся :mrgreen: )

Немудрено ошибиться, с таким-то "пылесосом"...
Откуда дровишки-то такие? Нерезиденты столько не дадут. Неужели аграрии сливают всю валюту от продажи урожая?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:37

Искатель
Пишут что затык по поставкам ДТ в Украину -10% ( рынок потребляет накопленные запасы с прошлого месяца)
Отсюда и падение импорта.
https://zn.ua/energy_market/suhoy-oktya ... RICKIQ9b-4
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:44

  twin написав:А тим часом "покращення" аж пруть...
https://ubr.ua/finances/taxes/deputaty- ... n_get_more

Цікаво, відколи ці законотворчі еманації їх так би мовити колективного розуму вступають в дію?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:49

Євро -25 коп від пятниці
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там же ж і найдешевший долар
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:50

  greenozon написав:Євро -25 коп від пятниці
26.75 (Рада, онлайн)
там же ж і найдешевший долар

Евро к доллару ( -0,45% ) 1,0975
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Откуда дровишки-то такие? Нерезиденты столько не дадут. Неужели аграрии сливают всю валюту от продажи урожая?

Аграрії не зливають всього, але їх експорт значно виріс (включаючи Косюка і решта Епікури з Авангардами). Також наростили експорт і металурги включаючи сировину. А для покриття всіх грн витрат, при існуючому курсі, треба валюти завести більше.
Але, як на мене, головна причина надлишку не тільки (чи не стільки) в рості пропозиції, а в зменшенні попиту. Чорний і сірий імпорт впав, часто і до 0 (і нафтопродукти далеко не на останньому місці); Нафтогаз не купує а продає валюту; ну і практично відсутній попит від схематозної бюджетної грн: державні витрати бюджету відкориговані, а гроші місцевих бюджетів заморозили в казначействі поки не розберуться з ситуацією на місцях (я про це вже писав раніше, цим і пояснюється затримка виплат зп вчителям-лікарям на місцях і тд).
Бюджет десь за тиждень-два-три мусять відпустити хоч якось, з нафтопродуктами також десь ближче до кінця жовтня мусять внормувати нові правила гри і нових гравців...
По сьогоднішній ситуації з курсом, виглядає, що бажаючих придбати завтрашні 5-річні ОВДП багато і вони готуються активно вже сьогодні, продаючи валюту. Якщо завтра розмістять 5+ млрд, то 24 побачимо ще до пятниці. Питання, чи з цього рівня почнеться паніка, яку чекав після пробиття вниз 25?
П.С. Ну і РМІ Німеччини і Франції вийшов очікуваний (для мене), євро провалилися під 1,1 і дуже хоче до 1,05. Тепер питання, що США придумає, щоб вернути крос до 1,1 чи чим Берлін поступиться, щоб піти під 1,09?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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