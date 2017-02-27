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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2187218821892190

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 147
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
21
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
20
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:10

  dmetr написав:подскажите ресурс с онлайн курсами банков, буду признателен



самий авторитетний і піонерський (перший почав таке діло) ресурс тут :!:
http://saks54.tk/kurs/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:15

greenozon
благодарю
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:22

Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:29

  zzzzzz написав:Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:


Добрый день, Зед! Ожидаете слабый интерес к пятилеткам на следующем аукционе?
Или другой индикатор? :roll:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:38

  Любопытный написав:
  zzzzzz написав:Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:


Добрый день, Зед! Ожидаете слабый интерес к пятилеткам на следующем аукционе?
Или другой индикатор? :roll:


Просто зафикисровал часть прибыли. Тут уже жадность с разумом вступают в борьбу )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:39

  Surfer написав:
  Faceless написав:Вы сейчас путаете обменки и межбанк


А по моему это вы путаете :


Зображення

Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46
Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:46

  Yuri_61 написав:Если гривна теперь будет не выше 25 или 26, или 27 то для меня это личная трагедия, так як я на 90% в баксе.

надеюсь, эта вакханалия крепенькой гривны продлится недолго, так как все цены по курсу 30, а мои сбережения в баксе с кадым дём тают.

Ми всі дуже чекаємо коли вам накінець відімкнуть світло! Або реалізуйте свою трагедію радикальним способом... Спийтесь накінець чи закиньте комп"ютер в бур"яни! Бо читати сто перший раз одне і те ж...
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