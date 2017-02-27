самий авторитетний і піонерський (перший почав таке діло) ресурс тут
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:10
самий авторитетний і піонерський (перший почав таке діло) ресурс тут
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Додано: Пон 23 вер, 2019 12:15
greenozon
благодарю
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:22
Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:29
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:38
Просто зафикисровал часть прибыли. Тут уже жадность с разумом вступают в борьбу )
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:39
Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46
Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:46
Ми всі дуже чекаємо коли вам накінець відімкнуть світло! Або реалізуйте свою трагедію радикальним способом... Спийтесь накінець чи закиньте комп"ютер в бур"яни! Бо читати сто перший раз одне і те ж...
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