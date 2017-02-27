Додано: Пон 23 вер, 2019 12:58

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

23.09.2019............2433,1497

Гривна укрепилась на 10 копеек.

Открылись на уровне закрытия, расширив спред. Почти разу же начали снижение без оборотов. Одолев к 11-10 7-9 копеек, решили начинать торговлю. С выходом покупателей, которые в очередной раз проявили выдержку, дав курсу упасть, рынок стабилизировался и котировки с того времени остаются неизменными.

НБУ, как уже обсудили, выкупил в пятницу около 130 млн.

Повысились объемы средств, размещенных на депосертификатах. По двухнедельным объем вырос почти на 4 млрд и достиг значения 37739 млн. Суточные тоже незначительно выросли.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

19.09.2019

Усього, млн дол. США 394.9

К четвергу обороты восстановились до привычных. НБУ выкупил около 80 из них. Чистый спрос составил порядка 315. Не очень много, но и не похоже на "все стоит". Напомню, что это первая неделя снижения спроса, а разговоры о стоящей таможне идут давно.