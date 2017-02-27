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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21882189219021912192>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
21
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:15

greenozon
благодарю
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:22

Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:29

  zzzzzz написав:Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:


Добрый день, Зед! Ожидаете слабый интерес к пятилеткам на следующем аукционе?
Или другой индикатор? :roll:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:38

  Любопытный написав:
  zzzzzz написав:Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:


Добрый день, Зед! Ожидаете слабый интерес к пятилеткам на следующем аукционе?
Или другой индикатор? :roll:


Просто зафикисровал часть прибыли. Тут уже жадность с разумом вступают в борьбу )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:39

  Surfer написав:
  Faceless написав:Вы сейчас путаете обменки и межбанк


А по моему это вы путаете :


Зображення

Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46
Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр , неформал 24,25/24,35
Всё , хватит , не буду откупать $ по чуть-чуть ,c 27 начал :oops: и какие бы не были железные нервы и уроки начиная с Мск 1998, скирдую грн., пока не будет ракеты :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:58

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.09.2019............2433,1497
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на уровне закрытия, расширив спред. Почти разу же начали снижение без оборотов. Одолев к 11-10 7-9 копеек, решили начинать торговлю. С выходом покупателей, которые в очередной раз проявили выдержку, дав курсу упасть, рынок стабилизировался и котировки с того времени остаются неизменными.
НБУ, как уже обсудили, выкупил в пятницу около 130 млн.
Повысились объемы средств, размещенных на депосертификатах. По двухнедельным объем вырос почти на 4 млрд и достиг значения 37739 млн. Суточные тоже незначительно выросли.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.09.2019
Усього, млн дол. США 394.9
К четвергу обороты восстановились до привычных. НБУ выкупил около 80 из них. Чистый спрос составил порядка 315. Не очень много, но и не похоже на "все стоит". Напомню, что это первая неделя снижения спроса, а разговоры о стоящей таможне идут давно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:06

Вышла статистика по еврозоне, Германии и Франции.

По еврозоне плохая статистика, а по Германии вообще ппц.... некоторые показатели упали до уровня 2009 года например - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии

Жду агресивных твитов Трампа с критикой политики ФРС :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:13

  Сибарит написав:НБУ, как уже обсудили, выкупил в пятницу около 130 млн.

Сегодня будет не меньше, думаю. Нацбанк уже четвертый час стоит с откупом по 24,32.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:18

  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ, как уже обсудили, выкупил в пятницу около 130 млн.

Сегодня будет не меньше, думаю. Нацбанк уже четвертый час стоит с откупом по 24,32.

"Пружина сжимается" (с) :mrgreen:
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