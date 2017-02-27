greenozon
благодарю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:15
greenozon
благодарю
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:22
Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:29
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:38
Просто зафикисровал часть прибыли. Тут уже жадность с разумом вступают в борьбу )
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:39
Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46
Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Днепр , неформал 24,25/24,35
Всё , хватит , не буду откупать $ по чуть-чуть ,c 27 начал и какие бы не были железные нервы и уроки начиная с Мск 1998, скирдую грн., пока не будет ракеты
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:58
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.09.2019............2433,1497
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на уровне закрытия, расширив спред. Почти разу же начали снижение без оборотов. Одолев к 11-10 7-9 копеек, решили начинать торговлю. С выходом покупателей, которые в очередной раз проявили выдержку, дав курсу упасть, рынок стабилизировался и котировки с того времени остаются неизменными.
НБУ, как уже обсудили, выкупил в пятницу около 130 млн.
Повысились объемы средств, размещенных на депосертификатах. По двухнедельным объем вырос почти на 4 млрд и достиг значения 37739 млн. Суточные тоже незначительно выросли.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.09.2019
Усього, млн дол. США 394.9
К четвергу обороты восстановились до привычных. НБУ выкупил около 80 из них. Чистый спрос составил порядка 315. Не очень много, но и не похоже на "все стоит". Напомню, что это первая неделя снижения спроса, а разговоры о стоящей таможне идут давно.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:06
Вышла статистика по еврозоне, Германии и Франции.
По еврозоне плохая статистика, а по Германии вообще ппц.... некоторые показатели упали до уровня 2009 года например - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии
Жду агресивных твитов Трампа с критикой политики ФРС
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:13
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:18
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