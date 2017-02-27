Faceless написав:Вы сейчас путаете обменки и межбанк
А по моему это вы путаете :
Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46 Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50
правильно опираться на среднюю температуру по больнице ? Правило Паретто ? - не не слышали. Смешно !
упс уже 24,28 - кстати всегда выбираю лучшее предложение из возможных а не высчитываю среднее по больнице, и уверен я такой не один. "Несколько обменок" :
Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46 Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50
правильно опираться на среднюю температуру по больнице ? Правило Паретто ? - не не слышали. Смешно !
упс уже 24,28 - кстати всегда выбираю лучшее предложение из возможных а не высчитываю среднее по больнице, и уверен я такой не один. "Несколько обменок" :
Выбор "лучшего предложения" зависит много от чего, не в последнюю очередь от суммы операции и соответственно целесообразности ехать в локацию "лучшего предложения"
orest написав:гроші місцевих бюджетів заморозили в казначействі поки не розберуться з ситуацією на місцях (я про це вже писав раніше, цим і пояснюється затримка виплат зп вчителям-лікарям на місцях і тд). Бюджет десь за тиждень-два-три мусять відпустити хоч якось
А тим часом:
Як розповіла під час виступу на сесії облради очільниця департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА Ірина Мацькевич, на зарплати прикарпатським бюджетникам до кінця року бракує 320 мільйонів гривень. Найбільше проблему відчутно в медичній сфері... існує реальна небезпека колапсу у функціонуванні закладів охорони здоров’я області. А це може призвести до соціального вибуху серед населення та серед працівників медичних закладів. Зазначимо, як повідомляли у пресслужбі Івано-Франківської ОДА, на сьогодні на Прикарпатті найбільша заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Прогнозована сума до кінця року – понад 472 мільйони гривень. https://zbruc.eu/node/92226