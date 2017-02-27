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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2188218921902191

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
21
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Знающие люди, скажите, а это нормально что на черном рынке ПРОДАЖА бакса дешевле межбанка?
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ехать в США, при этом опустив их валюту, это какой-то непорядок и неуважение. Под встечу Трампа с Зе 25 числа нужно устроить памп бакса. :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 23 вер, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:20

  wild2006 написав:Знающие люди, скажите, а это нормально что на черном рынке ПРОДАЖА бакса дешевле межбанка?


Всегда есть дисбаланс на пару копеек. Синхронности в принципе не бывает никогда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:29

  Faceless написав:
  Surfer написав:
  Faceless написав:Вы сейчас путаете обменки и межбанк


А по моему это вы путаете :


Зображення

Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46
Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50


правильно опираться на среднюю температуру по больнице ? Правило Паретто ? - не не слышали. Смешно !

упс уже 24,28 - кстати всегда выбираю лучшее предложение из возможных а не высчитываю среднее по больнице, и уверен я такой не один. "Несколько обменок" :

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Всегда есть дисбаланс на пару копеек. Синхронности в принципе не бывает никогда.

Но всегда этот дисбаланс был выше межбанка.
Я понимаю что тренд на укрепление и держать нет смысла как завтра будет только дешевле, но дешевле межбанка?
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Surfer написав:
  Faceless написав:
  Surfer написав:
А по моему это вы путаете :


Зображення

Это, конечно, прекрасно, что несколько обменок засветили на финансах такой курс, но логичнее опираться на средний курс, включающий и курсы банков, а сейчас это 24.46
Пару часов назад проходил несколько обменок в центре, и на табло были курс в диапазоне 24.46 - 24.50


правильно опираться на среднюю температуру по больнице ? Правило Паретто ? - не не слышали. Смешно !

упс уже 24,28 - кстати всегда выбираю лучшее предложение из возможных а не высчитываю среднее по больнице, и уверен я такой не один. "Несколько обменок" :

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Выбор "лучшего предложения" зависит много от чего, не в последнюю очередь от суммы операции и соответственно целесообразности ехать в локацию "лучшего предложения"
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:48

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Ну и сколько сжиматься будет, когда стрелять будет, народ нервничает, никому зелень осенью не нужна?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:гроші місцевих бюджетів заморозили в казначействі поки не розберуться з ситуацією на місцях (я про це вже писав раніше, цим і пояснюється затримка виплат зп вчителям-лікарям на місцях і тд).
Бюджет десь за тиждень-два-три мусять відпустити хоч якось


А тим часом:
Як розповіла під час виступу на сесії облради очільниця департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА Ірина Мацькевич, на зарплати прикарпатським бюджетникам до кінця року бракує 320 мільйонів гривень. Найбільше проблему відчутно в медичній сфері...
існує реальна небезпека колапсу у функціонуванні закладів охорони здоров’я області. А це може призвести до соціального вибуху серед населення та серед працівників медичних закладів.
Зазначимо, як повідомляли у пресслужбі Івано-Франківської ОДА, на сьогодні на Прикарпатті найбільша заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Прогнозована сума до кінця року – понад 472 мільйони гривень. https://zbruc.eu/node/92226
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:01

  wild2006 написав:
  zzzzzz написав:Всегда есть дисбаланс на пару копеек. Синхронности в принципе не бывает никогда.

Но всегда этот дисбаланс был выше межбанка.
Я понимаю что тренд на укрепление и держать нет смысла как завтра будет только дешевле, но дешевле межбанка?


Зимой бывало ниже на 10-20 копеек
Живите своим умом!
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