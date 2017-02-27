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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2190219121922193>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
14%
21
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:21

Киев уже продет 24,27-24,29 :shock:
покупают 24,20-24,23
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:21

  wild2006 написав:Знающие люди, скажите, а это нормально что на черном рынке ПРОДАЖА бакса дешевле межбанка?

Абсолютно нормально. Можете почитати
viewtopic.php?p=4265326#p4265326
viewtopic.php?p=4647457#p4647457
описував причини і варіанти. Більше того, якщо на готівці валюта дешевша ніж на МБ, значить розворот ще не скоро. А коли готівка стабільно і хоч кілька днів (від тижня) дорожча за МБ - це погано. Значить схематозна конвертація запущена і є значний надлишок попиту...
Тут якось місцеві казкарі-вершники апокаліпсису, свідки ракет уже завтра розказували про ІТ і трактори, які готові кудись їхати. А ось трошки правди https://24tv.ua/techno/top_10_naybilshi ... v_n1192574 і значний ріст експорту послуг від нашого ІТ цього року також не останній чинник надлишку валюти на ринку.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:26

НБУ со своими плитами ушел с Межбанка полчаса назад.Сейчас если кто 1.5 млн дол зальет, то будет 24.25 :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:39

zzzzzz
Сейчас ниже чем летом на две гривны и ниже чем зимой на 4-5 грн .
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 23 вер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:39

  zzzzzz написав:НБУ со своими плитами ушел с Межбанка полчаса назад.Сейчас если кто 1.5 млн дол зальет, то будет 24.25 :D

А кто не зальет то будет по те же 24,25 завтра в "новые" биды НБУ лить)
Таки сбылась мечта НБУ, бакса берут сколько хотят)
З.Ы. Интересно то что с такими выкупами отдаются долги и наращиваются ЗВР, что в свою очередь давит цену бакса вниз...
Кто будет продавать завтра ... )
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да! Даешь 23.98 :D

Активнее, активнее продаем.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:03

Скандальна НП з українкою в Польщі: з великою сумою затримали ексдружину Князєва
Вікторія є колишньою дружиною глави Нацполіції, оскільки зараз вони знаходяться в розлученні. При цьому, за нашими даними, Князєві досі проживають разом.

Як відомо, затримання відбулося на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро.
на цивільну дружину глави Нацполіції оформлено більшість їхнього спільного майна. При цьому розлучення могло бути фіктивним - щоб не декларувати статки, автопарк, квартири і будинки. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, у 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 кв. м. Одна з них вказана в е-декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.

Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречко та на проспекті Петра Григоренка.

У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в селі Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.

Через місяць після придбання квартири в Вишневому, Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м в цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів. Крім того, в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. У цьому ж році вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки знаходиться в лісі.

При цьому в декларації Князєва за 2018 рік не вказаний жоден транспортний засіб. Його місячний дохід, згідно з декларацією, – 158 тис. грн.
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Гривня дивує. Чотири причини аномальної стабільності нацвалюти й три прогнози

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2007 написав:А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat


Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов.
Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было.
Значит дело не в траншах, а в чем то другом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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