Киев уже продет 24,27-24,29
покупают 24,20-24,23
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:21
Абсолютно нормально. Можете почитати
viewtopic.php?p=4265326#p4265326
viewtopic.php?p=4647457#p4647457
описував причини і варіанти. Більше того, якщо на готівці валюта дешевша ніж на МБ, значить розворот ще не скоро. А коли готівка стабільно і хоч кілька днів (від тижня) дорожча за МБ - це погано. Значить схематозна конвертація запущена і є значний надлишок попиту...
Тут якось місцеві казкарі-вершники апокаліпсису, свідки ракет уже завтра розказували про ІТ і трактори, які готові кудись їхати. А ось трошки правди
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:26
НБУ со своими плитами ушел с Межбанка полчаса назад.Сейчас если кто 1.5 млн дол зальет, то будет 24.25
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:39
zzzzzz
Сейчас ниже чем летом на две гривны и ниже чем зимой на 4-5 грн .
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 23 вер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:39
А кто не зальет то будет по те же 24,25 завтра в "новые" биды НБУ лить)
Таки сбылась мечта НБУ, бакса берут сколько хотят)
З.Ы. Интересно то что с такими выкупами отдаются долги и наращиваются ЗВР, что в свою очередь давит цену бакса вниз...
Кто будет продавать завтра ... )
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да! Даешь 23.98
Активнее, активнее продаем.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:03
Скандальна НП з українкою в Польщі: з великою сумою затримали ексдружину Князєва
Вікторія є колишньою дружиною глави Нацполіції, оскільки зараз вони знаходяться в розлученні. При цьому, за нашими даними, Князєві досі проживають разом.
Як відомо, затримання відбулося на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро.
на цивільну дружину глави Нацполіції оформлено більшість їхнього спільного майна. При цьому розлучення могло бути фіктивним - щоб не декларувати статки, автопарк, квартири і будинки. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, у 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 кв. м. Одна з них вказана в е-декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.
Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречко та на проспекті Петра Григоренка.
У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в селі Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.
Через місяць після придбання квартири в Вишневому, Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м в цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів. Крім того, в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. У цьому ж році вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки знаходиться в лісі.
При цьому в декларації Князєва за 2018 рік не вказаний жоден транспортний засіб. Його місячний дохід, згідно з декларацією, – 158 тис. грн.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:07
Гривня дивує. Чотири причини аномальної стабільності нацвалюти й три прогнози
+50грн !
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов.
Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было.
Значит дело не в траншах, а в чем то другом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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