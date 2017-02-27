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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2190219121922193

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 149
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
15%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:48

  freeze написав:
Alex2007 написав:А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat


Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов.
Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было.
Значит дело не в траншах, а в чем то другом.

Еще год выплат больших (уже не максимальные к счастью) а экономике нужно усиление импульса. Так что еще по 5 ярдов баксов от МВФ и ВБ не помешало бы.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:56

  freeze написав:
Alex2007 написав:А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat


Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов.
Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было.
Значит дело не в траншах, а в чем то другом.

этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:22

  zzzzzz написав:Киев уже продет 24,27-24,29 :shock:
покупают 24,20-24,23
вы правильно слились 10 дней назад!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:22

  asti написав:
  zzzzzz написав:Киев уже продет 24,27-24,29 :shock:
покупают 24,20-24,23
вы правильно слились 10 дней назад!


И вы тоже, но вы откупать не планируете вроде ?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:25

На Миняйле покупки вообще провалились уже до 16-18 , кто в теме тот понимает что после такого происходит...

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:31

  vitaliian написав:этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)


А там нет подвоха от масонский ложи прапорщика Либо ? В смысле держателей долговых обязательств имени Яресько. Рост ВВП свыше 4 процентов приводит к резкому увеличению выплат.
Что там наши знатоки считают по этому поводу, как снижение курса доллара повлияет на ВВП, расчеты и возможность дополнительных выплат?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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