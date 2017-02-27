Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов. Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было. Значит дело не в траншах, а в чем то другом.
Еще год выплат больших (уже не максимальные к счастью) а экономике нужно усиление импульса. Так что еще по 5 ярдов баксов от МВФ и ВБ не помешало бы.
Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов. Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было. Значит дело не в траншах, а в чем то другом.
этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)