Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов. Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было. Значит дело не в траншах, а в чем то другом.
Еще год выплат больших (уже не максимальные к счастью) а экономике нужно усиление импульса. Так что еще по 5 ярдов баксов от МВФ и ВБ не помешало бы.
Зачем в нынешних условиях нездорового укрепления гривны еще в долг брать долларов. Пишут, чтобы так сигнал инвесторам, что с нами можно работать. Ну и что, транши были, а инвесторов толком не было. Значит дело не в траншах, а в чем то другом.
этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)
vitaliian написав:этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)
А там нет подвоха от масонский ложи прапорщика Либо ? В смысле держателей долговых обязательств имени Яресько. Рост ВВП свыше 4 процентов приводит к резкому увеличению выплат. Что там наши знатоки считают по этому поводу, как снижение курса доллара повлияет на ВВП, расчеты и возможность дополнительных выплат?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Игорь Алексеевич написав:интересно, а банки готовы будут при курсе 28 отдавать по окончанию депозитные вклады в валюте??? ведь наближаеться пирамида. и как бы потом не получилось - валюты в кассе НЭТУ, берите бумагой.
vitaliian написав: этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)