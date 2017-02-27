jump написав:

з великою сумою затримали ексдружину Князєва

Вікторія є колишньою дружиною глави Нацполіції, оскільки зараз вони знаходяться в розлученні. При цьому, за нашими даними, Князєві досі проживають разом.



затримання відбулося на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро.

на цивільну дружину глави Нацполіції оформлено більшість їхнього спільного майна. При цьому розлучення могло бути фіктивним

Скандальна НП з українкою в Польщі:Як відомо,- щоб не декларувати статки, автопарк, квартири і будинки. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, у 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 кв. м. Одна з них вказана в е-декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречко та на проспекті Петра Григоренка.У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в селі Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.Через місяць після придбання квартири в Вишневому, Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м в цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів. Крім того, в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. У цьому ж році вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки знаходиться в лісі.При цьому в декларації Князєва за 2018 рік не вказаний жоден транспортний засіб. Його місячний дохід, згідно з декларацією, – 158 тис. грн.