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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2192219321942195>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 149
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
15%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:37

  Investor_33 написав:Еще год выплат больших (уже не максимальные к счастью) а экономике нужно усиление импульса. Так что еще по 5 ярдов баксов от МВФ и ВБ не помешало бы.


На самом деле два года
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:40

  Alex2007 написав:А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat


ОтличнЫй тезис. Причём тут балансировка бюджета Украины к траншу МВФ - хез, но месседж очень хорошо зайдёт в ширмасы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:49

  lrs7719 написав:
  Alex2007 написав:А мвф может катиться со своим непотребом куда подальше. У нас своего хватает. Еще у нас попросите транш, но мы вам не дадим
https://news.finance.ua/ru/news/-/45667 ... vf-deputat


ОтличнЫй тезис. Причём тут балансировка бюджета Украины к траншу МВФ - хез, но месседж очень хорошо зайдёт в ширмасы.

просто надо посмотреть от какой партии этот депутат ( Батькивщина) и все сразу станет понятно)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:50

Интересное мнение:

"Пять причин укрепления гривны"
Ну, 1-3 пункты - это понятно. А вот 4-5 меня неприятно удивили... Как бы особо радоваться нечему, если таким способом укрепляют гривну.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:57

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
J написав:У кого доходы белые, им вообще не о чем париться

% по депозиту - доход белый,
но в налоговую о нем не сообщается,
и документы на этот доход люди не собирали \ не сохраняли
Если уж сумма тела депозита объясняется белым доходом, то вряд ли будет проблема с суммой процентов. Разве что суммы белых доходов впритык хватает на объяснение суммы активов - но это очевидно уже означает, что часть активов была с незадекларированных доходов, и тогда уж извольте уплатить налог хоть на часть


Это все теоретические размышления. Но по факту как собрать данные например за 10 лет по разным банкам, причем некоторые из них уже ликвидированы, некоторые под Фондом находятся. А некоторые банки не хранят такие данные больше 3-5 лет ?
Бегать по всем банкам собирать справки ?[/quote]
Потрібно було через Приватбанк перевести значну суму як фізична особа, попросили підтвердження цієї суми, вказав їм, що до 2014 року тримав у них депозити з дружиною на суму в три рази більшу від затребуваної, довго дивилися, шукали, чекали, але дані про ті депозити у них були відсутні!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Значит дело не в траншах, а в чем то другом.

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Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:02

  Qwerty написав:Потрібно було через Приватбанк перевести значну суму як фізична особа, попросили підтвердження цієї суми, вказав їм, що до 2014 року тримав у них депозити з дружиною на суму в три рази більшу від затребуваної, довго дивилися, шукали, чекали, але дані про ті депозити у них були відсутні!

Срок хранения такой информации в банках - 5 лет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:03

  Schmit написав:
  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?

Не переживайте так! Той, хто захоче вам продати, той і буде перейматися вашими грошима! Ну розіб’є вам платіж на 10 частин чи на сто! Нині теж потрібно теж пояснювати, але будь-який автосалон чи продавець нерухомості продасть вам самі дорогі свої об’єкти і авто навіть якщо ви в ролі покупця виставите свою тещу яка все життя пропрацювала двірником!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:07

Побежали , залетные. Судя по тексту, нацарювали они это давно, сейчас только вывозят от грядущих "легализаций" подальше :

  jump написав:Скандальна НП з українкою в Польщі: з великою сумою затримали ексдружину Князєва
Вікторія є колишньою дружиною глави Нацполіції, оскільки зараз вони знаходяться в розлученні. При цьому, за нашими даними, Князєві досі проживають разом.

Як відомо, затримання відбулося на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро.
на цивільну дружину глави Нацполіції оформлено більшість їхнього спільного майна. При цьому розлучення могло бути фіктивним - щоб не декларувати статки, автопарк, квартири і будинки. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, у 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 кв. м. Одна з них вказана в е-декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.

Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречко та на проспекті Петра Григоренка.

У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в селі Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.

Через місяць після придбання квартири в Вишневому, Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м в цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів. Крім того, в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. У цьому ж році вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки знаходиться в лісі.

При цьому в декларації Князєва за 2018 рік не вказаний жоден транспортний засіб. Його місячний дохід, згідно з декларацією, – 158 тис. грн.


Занятно консонирует со следующей новостью :



Как в шутку говорили раньше - если прикрутить коррупцию, то можем вполне обойтись и без МВФ. Похоже действительно, в каждой шутке ..

И гривна продолжает укрепляться 24,26
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:21


Учитывая, каких хомячков избрали в ВР, то их мнение очень "ценное".

А про задержание инфа от Дубинского, тоже достойный источник.
Которому самому стоило бы сперва объяснить, откуда у него столько квартир.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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