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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2192219321942195

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 149
Не нижче 24.50
50%
74
24.25 - 24.49
9%
13
24.00 - 24.24
15%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
6
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:23

  Искатель написав:Интересное мнение:

"Пять причин укрепления гривны"
Ну, 1-3 пункты - это понятно. А вот 4-5 меня неприятно удивили... Как бы особо радоваться нечему, если таким способом укрепляют гривну.

:shock: :mrgreen: цікаво, гляньте що я Вам відповідав тут сьогодні до обіду viewtopic.php?p=4752715#p4752715 нічого не помічаєте...
Поясню пункти 4-5, як я це бачу :wink:
Пунктами 4-5 курс не корегують. Нафта - це боротьба Коломойського за обєми і можливість заробляти на добре відомому, існуючому і налагодженому "вертикально інтегрованому" власному бізнесі. До речі, про такий варіань писав ще між виборами.
Місцеві бюджети, тут справа в тому, що ВР, КМ, прокуратура і інші центральні органи законодавчої та виконавчої влади "молодою командою" монополізовані, а на місцях мери, міські, обласні і районні ради ще старого скликання і навіть близько не контрольовані, а швдше - навпаки. І всюди свої розклади, процеси і тд. Через це багато регіональних бізнесів, особливо будівельних, мають проблеми а, крім того, паралізовані і бюджети. Це буде тривати поки місцеві прокурори і голови адміністрацій (як мінімум) не будуть замінені і контрольовані "ЗЕленими", адже від ідеї дострокових місцевих ніби відмовилися (вистачає роботи і траблів з тим, що і так відкусили). Найбільше проблем мають ті бюджети де місцеві офіційні, до прикладу Львів, чи не офіційні (Івано Франківськ) лідери чинять серйозний опір...
І один і другий чинник мусить бути вригульваний до вже вказаного мною сьогодні терміну, інакше може бути біда...
П.С. Місцевими бюджетами пробували впливати на курс на початку року "папєрєднікі", тоді гроші насильно гнали в ОВДП, правда не конче успішно... Зараз це побічний ефект, який, швдше всього, не був головною метою...
8)
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