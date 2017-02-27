"Пять причин укрепления гривны" Ну, 1-3 пункты - это понятно. А вот 4-5 меня неприятно удивили... Как бы особо радоваться нечему, если таким способом укрепляют гривну.
цікаво, гляньте що я Вам відповідав тут сьогодні до обіду viewtopic.php?p=4752715#p4752715 нічого не помічаєте... Поясню пункти 4-5, як я це бачу Пунктами 4-5 курс не корегують. Нафта - це боротьба Коломойського за обєми і можливість заробляти на добре відомому, існуючому і налагодженому "вертикально інтегрованому" власному бізнесі. До речі, про такий варіань писав ще між виборами. Місцеві бюджети, тут справа в тому, що ВР, КМ, прокуратура і інші центральні органи законодавчої та виконавчої влади "молодою командою" монополізовані, а на місцях мери, міські, обласні і районні ради ще старого скликання і навіть близько не контрольовані, а швдше - навпаки. І всюди свої розклади, процеси і тд. Через це багато регіональних бізнесів, особливо будівельних, мають проблеми а, крім того, паралізовані і бюджети. Це буде тривати поки місцеві прокурори і голови адміністрацій (як мінімум) не будуть замінені і контрольовані "ЗЕленими", адже від ідеї дострокових місцевих ніби відмовилися (вистачає роботи і траблів з тим, що і так відкусили). Найбільше проблем мають ті бюджети де місцеві офіційні, до прикладу Львів, чи не офіційні (Івано Франківськ) лідери чинять серйозний опір... І один і другий чинник мусить бути вригульваний до вже вказаного мною сьогодні терміну, інакше може бути біда... П.С. Місцевими бюджетами пробували впливати на курс на початку року "папєрєднікі", тоді гроші насильно гнали в ОВДП, правда не конче успішно... Зараз це побічний ефект, який, швдше всього, не був головною метою...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.