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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2193219421952196>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
Не нижче 24.50
49%
74
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
15%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
7
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:23

  Искатель написав:Интересное мнение:

"Пять причин укрепления гривны"
Ну, 1-3 пункты - это понятно. А вот 4-5 меня неприятно удивили... Как бы особо радоваться нечему, если таким способом укрепляют гривну.

:shock: :mrgreen: цікаво, гляньте що я Вам відповідав тут сьогодні до обіду viewtopic.php?p=4752715#p4752715 нічого не помічаєте...
Поясню пункти 4-5, як я це бачу :wink:
Пунктами 4-5 курс не корегують. Нафта - це боротьба Коломойського за обєми і можливість заробляти на добре відомому, існуючому і налагодженому "вертикально інтегрованому" власному бізнесі. До речі, про такий варіань писав ще між виборами.
Місцеві бюджети, тут справа в тому, що ВР, КМ, прокуратура і інші центральні органи законодавчої та виконавчої влади "молодою командою" монополізовані, а на місцях мери, міські, обласні і районні ради ще старого скликання і навіть близько не контрольовані, а швдше - навпаки. І всюди свої розклади, процеси і тд. Через це багато регіональних бізнесів, особливо будівельних, мають проблеми а, крім того, паралізовані і бюджети. Це буде тривати поки місцеві прокурори і голови адміністрацій (як мінімум) не будуть замінені і контрольовані "ЗЕленими", адже від ідеї дострокових місцевих ніби відмовилися (вистачає роботи і траблів з тим, що і так відкусили). Найбільше проблем мають ті бюджети де місцеві офіційні, до прикладу Львів, чи не офіційні (Івано Франківськ) лідери чинять серйозний опір...
І один і другий чинник мусить бути вригульваний до вже вказаного мною сьогодні терміну, інакше може бути біда...
П.С. Місцевими бюджетами пробували впливати на курс на початку року "папєрєднікі", тоді гроші насильно гнали в ОВДП, правда не конче успішно... Зараз це побічний ефект, який, швдше всього, не був головною метою...
8)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:26

  Искатель написав:Интересное мнение:

"Пять причин укрепления гривны"
Ну, 1-3 пункты - это понятно. А вот 4-5 меня неприятно удивили... Как бы особо радоваться нечему, если таким способом укрепляют гривну.


там писали что мы сдохним с голоду в 2017-2018. :)

Сейчас можно сказать что идет война спекулянт - инвестор. Выигрывает сейчас инвестор. Спекули выиграют, тогда когда будут выходить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 23 вер, 2019 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:26

  pesikot написав:А про задержание инфа от Дубинского, тоже достойный источник.
Которому самому стоило бы сперва объяснить, откуда у него столько квартир.


почему от Дубинского , об этом весь инет уже шуршит, например УкрПравда из своих источников :

На кордоні зупинили авто з екс-дружиною Князєва і півмільйоном євро – джерело

и вдобавок вот :

Evgeniy Plinskiy
Смех сквозь слезы.

По оперативной информации и обновленным данным супруга Князева Виктория вывозила кэш из Украины в ЕС на протяжении этого года 6 раз.

Тем же составом.

2 раза через Волынь
3 раза через Закарпатье
1 раз через Львов.

Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе изъяв 500к Евро и 50к$.

Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее не выход в СМИ.
Тоесть мы и меем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом ТОП сотрудника Нацполиции через разные таможни.

Вот вам и ответы на вопросы про бурштын, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции..


Факт остается фактом - со сменой власти даже гривна резво реагирует укреплением, не считаю что зеленые произвели за столь короткий срок качественные изменения - но по крайней мере - очевидно схематоз минимум приостановлен со сменой власти, "вертикаль" не работает как раньше, в связи с этим очевидны подобные "побочные эффекты" .
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:38

Завтра, к слову, должны решение по Примату вынести в апелляционном//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:41

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................23.09.2019...............24.09.2019
дата розрахунку...............20.09.2019.................23.09.2019
Долар США.......................2443,2618................2432,7195
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на уровне закрытия, расширив спред. Почти разу же начали снижение без оборотов. Одолев к 11-10 7-9 копеек, решили начинать торговлю. С выходом покупателей, которые в очередной раз проявили выдержку, дав курсу упасть, рынок стабилизировался и котировки оставались неизменными до 15 часов. После этого опустились еще на 2 копейки.

Этот день в истории:
2017 - 2626.15 (-194)
2018 - 2806.28 (-374)

2016 - 2599.06
2015 - 2157.51
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:44

  Surfer написав:почему от Дубинского , об этом весь инет уже шуршит, например УкрПравда из своих источников :

Да, да. Другие источники тоже точно знают, сколько раз была вывезена наличка. Прямо сами лично вывозили. Почему они не наказаны ?
Но вам же - радость
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:46

  Сибарит написав:
Этот день в истории:
2017 - 2626.15 (-194)
2018 - 2806.28 (-374)

2016 - 2599.06
2015 - 2157.51


Если мне не изменяет память это самый большой дневной спред с 2018 годом ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:53

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Этот день в истории:
2017 - 2626.15 (-194)
2018 - 2806.28 (-374)
2016 - 2599.06
2015 - 2157.51

Если мне не изменяет память это самый большой дневной спред с 2018 годом ?
То ли ещё будет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коболев озвучил тарифы на долговременный транзит российского газа

“Нафтогаз” рассчитал тарифы, по которым “Газпром” мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС по украинской газотранспортной системе (ГТС).

Эти цифры привел председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в Брюсселе, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия.

“Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей”, – уточнил Коболев.

Если “Газпром” будет бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в “Нафтогазе” ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа по 100 км украинской ГТС. Если же “Газпром” будет бронировать 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, “Нафтогаз” ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

“Чем больше объемы и чем на дольше “Газпром” будет бронировать, тем ниже будет тариф”, – пояснил такие расчеты Коболев. “Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта”, – утверждает руководитель “Нафтогаза”.

Сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время оператором украинской ГТС пока остается “Нафтогаз”.


Щекотливый вопрос с транзитом газа может превратиться из зрады в перемогу, транзитный тариф планируют увеличить вдвое. Но конечно пока об этом загадывать рано, пока это лишь хотелки Коболева.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:00

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
Этот день в истории:
2017 - 2626.15 (-194)
2018 - 2806.28 (-374)

2016 - 2599.06
2015 - 2157.51


Если мне не изменяет память это самый большой дневной спред с 2018 годом ?


Так ведь идет стабильное укрепление считай уже как более года, без значительных отскоков , кстати в отличие от часто сравниваемого полугодового тренда 2008 года , после которого начался рост - нынче каждый день "рекордный".
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