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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:23
Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.
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