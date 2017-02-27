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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2193219421952196

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
Не нижче 24.50
49%
74
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
15%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
3%
5
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
7
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.
Zebra
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