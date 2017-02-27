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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2194219521962197>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 153
Не нижче 24.50
48%
74
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
14%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
5%
7
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
7
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:00

  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.
Думайте сами, решайте сами... Можем дойти до этих уровней и там и стоять несколько лет +-, а ставки по ОВГЗ точно упадут...
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:06

  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.


Пока не вижу причин, чтобы это шизофрения остановилась на цифре 23,50.
Праздник жизни должен продолжаться и 23,50 совсем не сакральная цифра.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:09

  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.
O, это что-то новенькое, теперь в гривну верим :) вопрос конечно интересный будет ли 23.5
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:14

ФБ Сергей Саливон

Особенности национальной статистики!

Укрстат (скрин 1) по-прежнему утверждает на своей официальной страничке, что население составляет 42 млн чел.
Минфин в Пояснительной записке к проекту Закона о бюджете на 2020 год со ссылкой на Госстат пишет, что население на 1 января 2019 года составляло 35 млн чел. (скрин 2).

Вывод: 7 млн чел., которые составляют разницу, уже переселились в государство в смартфоне!

Каких вам, бл.., еще реформ не хватает???

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1570100186
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:22

  freeze написав:ФБ Сергей Саливон

Особенности национальной статистики!

Укрстат (скрин 1) по-прежнему утверждает на своей официальной страничке, что население составляет 42 млн чел.
Минфин в Пояснительной записке к проекту Закона о бюджете на 2020 год со ссылкой на Госстат пишет, что население на 1 января 2019 года составляло 35 млн чел. (скрин 2).

Вывод: 7 млн чел., которые составляют разницу, уже переселились в государство в смартфоне!

Каких вам, бл.., еще реформ не хватает???

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1570100186


Вот кстати перепись населения, запланированная на следующий год, может значительно подкорректировать бюджет в сторону его безубыточности , сократив расходы на "мертвые души".
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:23

  zzzzzz написав:Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно :mrgreen:

Щось мені здається, що ще кілька тижнів є, як мінімум. Плюс не думаю, що момент росту буде настільки різким, щоб не встигнути відкупитись, кілька днів в режимі "купівля НБУ - 0, курс стабільний" провисимо.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:36

НБУ вже стільки запасся, що різкий ріст неможливий
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:38

  freeze написав:ФБ Сергей Саливон

Особенности национальной статистики!

Укрстат (скрин 1) по-прежнему утверждает на своей официальной страничке, что население составляет 42 млн чел.
Минфин в Пояснительной записке к проекту Закона о бюджете на 2020 год со ссылкой на Госстат пишет, что население на 1 января 2019 года составляло 35 млн чел. (скрин 2).

Вывод: 7 млн чел., которые составляют разницу, уже переселились в государство в смартфоне!

Каких вам, бл.., еще реформ не хватает???

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1570100186


Не сомневаюсь, что 35,5 млн - цифра более близкая к истине, чем 42 млн, но какой-то уж очень неубедительный скрин этой пояснительной записки. Набрать такой в Ворде - минутное дело...
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:43

  greenozon написав:НБУ вже стільки запасся, що різкий ріст неможливий
Можливий.
Наприклад, завтра Приват повернуть коломойскому - чем не повод?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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