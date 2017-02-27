Укрстат (скрин 1) по-прежнему утверждает на своей официальной страничке, что население составляет 42 млн чел. Минфин в Пояснительной записке к проекту Закона о бюджете на 2020 год со ссылкой на Госстат пишет, что население на 1 января 2019 года составляло 35 млн чел. (скрин 2).
Вывод: 7 млн чел., которые составляют разницу, уже переселились в государство в смартфоне!
Укрстат (скрин 1) по-прежнему утверждает на своей официальной страничке, что население составляет 42 млн чел. Минфин в Пояснительной записке к проекту Закона о бюджете на 2020 год со ссылкой на Госстат пишет, что население на 1 января 2019 года составляло 35 млн чел. (скрин 2).
Вывод: 7 млн чел., которые составляют разницу, уже переселились в государство в смартфоне!
zzzzzz написав:Откупил 40% от короткой позиции ,сливал около 25 , стремно
Щось мені здається, що ще кілька тижнів є, як мінімум. Плюс не думаю, що момент росту буде настільки різким, щоб не встигнути відкупитись, кілька днів в режимі "купівля НБУ - 0, курс стабільний" провисимо.
Укрстат (скрин 1) по-прежнему утверждает на своей официальной страничке, что население составляет 42 млн чел. Минфин в Пояснительной записке к проекту Закона о бюджете на 2020 год со ссылкой на Госстат пишет, что население на 1 января 2019 года составляло 35 млн чел. (скрин 2).
Вывод: 7 млн чел., которые составляют разницу, уже переселились в государство в смартфоне!