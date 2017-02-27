Та ну нафиг - кто ж ведет войну золотыми пулями, когда и свинцовые подойдут.
У НБУ ЗВР кончатся быстрее, чем вертикально-интегрированные бизнесы Ахметова начнут фиксить ему убыток вместо прибыли
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:44
Та ну нафиг - кто ж ведет войну золотыми пулями, когда и свинцовые подойдут.
У НБУ ЗВР кончатся быстрее, чем вертикально-интегрированные бизнесы Ахметова начнут фиксить ему убыток вместо прибыли
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Майже 2 місяці падіння без відскоків.
Як диванний експерт прогнозую восьме дно найближчими днями))
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:52
Как тут кто то раньше заметил - египетский фунт укрепляется нога в ногу с гривной. Не спроста все это, нужно следить когда там тренд будет сломлен.
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