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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2194219521962197

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 153
Не нижче 24.50
48%
74
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
14%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
5%
7
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
7
Нижче 23.00
14%
21
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:44

  vitaliian написав:этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)


Та ну нафиг - кто ж ведет войну золотыми пулями, когда и свинцовые подойдут.

У НБУ ЗВР кончатся быстрее, чем вертикально-интегрированные бизнесы Ахметова начнут фиксить ему убыток вместо прибыли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Майже 2 місяці падіння без відскоків.
Як диванний експерт прогнозую восьме дно найближчими днями)) Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:52

  freeze написав:
  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.


Пока не вижу причин, чтобы это шизофрения остановилась на цифре 23,50.
Праздник жизни должен продолжаться и 23,50 совсем не сакральная цифра.

Как тут кто то раньше заметил - египетский фунт укрепляется нога в ногу с гривной. Не спроста все это, нужно следить когда там тренд будет сломлен.

http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjOCMwIyMj

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А когда таможня поедет? Импорт то стоит.

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