vitaliian написав:этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)
Та ну нафиг - кто ж ведет войну золотыми пулями, когда и свинцовые подойдут.
У НБУ ЗВР кончатся быстрее, чем вертикально-интегрированные бизнесы Ахметова начнут фиксить ему убыток вместо прибыли
Starikan написав: Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое
Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы ). Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п. С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало. Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.
А кто говорит (говорил) о $500 в месяц на семью? Это действительно мало. Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е. $1157 в месяц, или около 30000 грн в месяц на его содержание. Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3.
lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.
У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.
И что, убытки терпят владельцы?
Владельцы - Oracle, для них это копейки, это же второй после Билла производитель софта. Впрочем, интересно будет уточнить, может, что-то поменялось.