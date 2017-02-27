Додано: Пон 23 вер, 2019 22:09

ЛАД написав: Starikan написав: Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы ).

Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.

С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.

Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду. Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы).Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но дляжизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.

$500 в месяц на семью

$1157 в месяц, или около 30000 грн в месяц на его содержание

А кто говорит (говорил) о? Это действительно мало.Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е.. Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3.