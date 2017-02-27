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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2195219621972198>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 155
Не нижче 24.50
48%
74
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
14%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
5%
7
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
7
Нижче 23.00
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:44

  vitaliian написав:этот укрепляж экономическая война олигарху №1 - крупнейшему поставщику валюты в Украину. Когда то Коломойский в 2008 так воевал с заправками конкурентами в Днепре, продавал топливо на 1грн/л дешевле (при цене 7грн/л)


Та ну нафиг - кто ж ведет войну золотыми пулями, когда и свинцовые подойдут.

У НБУ ЗВР кончатся быстрее, чем вертикально-интегрированные бизнесы Ахметова начнут фиксить ему убыток вместо прибыли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Майже 2 місяці падіння без відскоків.
Як диванний експерт прогнозую восьме дно найближчими днями)) Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:52

  freeze написав:
  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.


Пока не вижу причин, чтобы это шизофрения остановилась на цифре 23,50.
Праздник жизни должен продолжаться и 23,50 совсем не сакральная цифра.

Как тут кто то раньше заметил - египетский фунт укрепляется нога в ногу с гривной. Не спроста все это, нужно следить когда там тренд будет сломлен.

http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjOCMwIyMj

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А когда таможня поедет? Импорт то стоит.

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:09

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое :mrgreen:
Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы :) ).
Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.
С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.
Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.

А кто говорит (говорил) о $500 в месяц на семью? Это действительно мало.
Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е. $1157 в месяц, или около 30000 грн в месяц на его содержание. Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:16

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  lrs7719 написав:Есть вопрос к тем у кого з.п привязаны к курсу, но получают в гривнах -вам з.п проиндексировали по курсу или застолбили в гривнах по состоянию на начало года и от курса отвязали? Все таки -15% на пустом месте это как то немало.
У моего младшего прибили гвоздями к 28 на момент подписания контракта.
И что, убытки терпят владельцы?

Владельцы - Oracle, для них это копейки, это же второй после Билла производитель софта.
Впрочем, интересно будет уточнить, может, что-то поменялось.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:39

Итак, 24 практически прошли.
22 уже ожидаемо,ну и цель 19!
Во блин,вот тута, даже я не верю...
Хотя, в нашей жизни...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:42

  дарий написав:Итак, 24 практически прошли.
22 уже ожидаемо,ну и цель 19!
Во блин,вот тута, даже я не верю...
Хотя, в нашей жизни...


19 і потім дефолтом до 40. Вже таке проходили)) ух нові економісти доведуть до ручки))
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:33

  Искатель написав:Интересное мнение:

"Пять причин укрепления гривны"
Ну, 1-3 пункты - это понятно. А вот 4-5 меня неприятно удивили... Как бы особо радоваться нечему, если таким способом укрепляют гривну.

В другом месте назывался ещё один пункт - отказ от закупки валюты Нафтогазом благодаря выпущенным им евробондам. Тоже сомнительная радость - сегодня он не закупает, но для возврата денег (с %) закупать придётся. Правда, не помню срок этих евробондов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:43

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое :mrgreen:
Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы :) ).
Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.
С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.
Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.

А кто говорит (говорил) о $500 в месяц на семью? Это действительно мало.
Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е. $1157 в месяц, или около 30000 грн в месяц на его содержание. Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3.

О 500 долл. в месяц на семью писал будивельник и ещё предлагал с этой суммы откладывать, кажется, половину.
Простите, не понял Ваш пост, решил, что Вы поддержали его. :)
А так согласен с Вами.
Хотя ... лучшему нет предела. :) Сейчас в Киеве есть школы. где стоимость обучения доходит, если не ошибаюсь, до 20 тыс. грн в месяц.
Ну и, к примеру, Гарвард, который Вы упоминали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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